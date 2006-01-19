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    Сульшер выиграл первые 7 матчей в «МЮ», 6 из них – в чемпионате. Он превзошел рекорд Басби

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Футбол

    «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:1) в рамках 23-го тура АПЛ.

    Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер стартовал с семи побед подряд. Это лучший результат в истории клуба.

    Кроме того, 45-летний норвежец превзошел рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года). Сульшер на данный момент одержал шесть побед в чемпионате и одну в Кубке Англии.

    «Манчестер Юнайтед» выиграл семь последних матчей с общим счетом 19:4.

    Клуб из Манчестера набрал 44 очка в 23 играх и обошел «Арсенал» в таблице, поднявшись на 5-е место. 19 декабря, когда «МЮ» назначил Сульшера, лондонцы опережали конкурента на 8 очков.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:1 (2:0, 0:1)
    Дата проведения
    19 января, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27, пенальти Погба, 2:0 – 42 Рэшфорд, 2:1 – 72 Гросс.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Джонс, Янг, Диогу Далот, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Мата, 75), Марсьяль (Лукаку, 83), Рэшфорд (Дармиан, 90).
    БрайтонБаттон, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Марч (Кнокерт, 60), Гросс (Кайяль, 82), Проппер, Стивенс, Локадия, Мюррей (Андоне, 60).
    Предупреждение:
    Рэшфорд (90).

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