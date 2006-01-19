Сульшер выиграл первые 7 матчей в «МЮ», 6 из них – в чемпионате. Он превзошел рекорд Басби

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:1) в рамках 23-го тура АПЛ.

Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер стартовал с семи побед подряд. Это лучший результат в истории клуба.

Кроме того, 45-летний норвежец превзошел рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года). Сульшер на данный момент одержал шесть побед в чемпионате и одну в Кубке Англии.

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь последних матчей с общим счетом 19:4.

Клуб из Манчестера набрал 44 очка в 23 играх и обошел «Арсенал» в таблице, поднявшись на 5-е место. 19 декабря, когда «МЮ» назначил Сульшера, лондонцы опережали конкурента на 8 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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