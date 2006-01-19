Сульшер выиграл первые 7 матчей в «МЮ», 6 из них – в чемпионате. Он превзошел рекорд Басби

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:1) в рамках 23-го тура АПЛ.
Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер стартовал с семи побед подряд. Это лучший результат в истории клуба.
Кроме того, 45-летний норвежец превзошел рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года). Сульшер на данный момент одержал шесть побед в чемпионате и одну в Кубке Англии.
«Манчестер Юнайтед» выиграл семь последних матчей с общим счетом 19:4.
Клуб из Манчестера набрал 44 очка в 23 играх и обошел «Арсенал» в таблице, поднявшись на 5-е место. 19 декабря, когда «МЮ» назначил Сульшера, лондонцы опережали конкурента на 8 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 19 января, 18.00, «Олд Траффорд»
-
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Джонс, Янг, Диогу Далот, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Мата, 75), Марсьяль (Лукаку, 83), Рэшфорд (Дармиан, 90).
-
Брайтон –
Баттон, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Марч (Кнокерт, 60), Гросс (Кайяль, 82), Проппер, Стивенс, Локадия, Мюррей (Андоне, 60).
- Предупреждение:
- Рэшфорд (90).