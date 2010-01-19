Сноуборд. Кубок мира. Соболева стала второй в параллельном гигантском слаломе

Российская сноубордистка стала второй в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенской Рогле.

Это второй подиум для Соболевой в карьере, а также первый для всей сборной России в текущем сезоне.

Сноуборд

мира

Рогла, Словения

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Селина Йорг (Германия)

2. Наталья Соболева (Россия)

3. Шейенн Лох (Германия)

4. Надя Окнер (Италия)

5. Клаудия Риглер (Австрия)

6. Найин Гун (Китай)...

12. Мария Валова (Россия)...

15. Елизавета Салихова (Россия)

16. Милена Быкова (Россия)...

18. Анастасия Курочкина (Россия)...

32. Александра Власенко (Россия)...

34. Елизавета Поздеева (Россия)...

39. Мария Волгина (Россия)