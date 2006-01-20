Чемпионат Италии. «Наполи» против «Лацио», «Фиорентина» сыграла вничью с «Сампдорией» – 3:3

В 20-м туре серии А «Интер» сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0), «Наполи» встречается с «Лацио», «Ювентус» сыграет с «Кьево».
Чемпионат Италии
20-й тур
- Дата проведения
- 20 января, 14.30, «Stadio Benito Stirpe»
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Фрозиноне –
Спортьелло, Бригенти, Молинаро (Бегетто, 55), Крайнц, Гильоне, Майелло, Чибса, Кэмпбелл (Матарезе, 84), Вальцаниа (Кассата, 60), Гольданига, Пинамонти.
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Аталанта –
Бериша, Хатебур, Толои, Манчини, Кастань, Иличич, де Рон (Кулусевски, 71), Гомес, Пашалич (Пессина, 61), Гимшити (Реца, 83), Сапата.
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 34 Муриэль, 1:1 – 44 Рамирес, 2:1 – 70 Муриэль, 2:2 – 81, пенальти Куальярелла, 2:3 – 85 Куальярелла, 3:3 – 90 Пеццелья.
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Фиорентина –
Лафон, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго (Миральяс, 86), Жерсон, Верету, Фернандеш, Кьеза, Муриэль (Лорини, 77), Симеоне (Дабо, 46).
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Сампдория –
Аудеро, Тонелли, Мурру, Сала, Андерсен, Рамирес (Сапонара, 46), Экдаль, Янкто (Габбьядини, 74), Прат, Капрари (Дефрель, 69), Куальярелла.
- Предупреждения:
- Фернандеш (14), Рамирес (22), Миленкович (34), Янкто (60), Витор Уго (80), Бираги (81), Экдаль (82), Мурру (90), Верету (90).
- Удаление:
- Фернандеш (39).
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
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СПАЛ –
Вивиано, Фелипе, Викари, Бонифаци, Куртич, Фарес, Вальдифьори (Скьяттарелла, 80), Ладзари (Чонек, 84), Миссироли, Петанья (Палоски, 88), Антенуччи.
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Болонья –
Скорупски, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Калабрези, Поли (Сванберг, 78), Пульгар, Сориано, Орсолини (Сантандер, 78), Сансоне, Паласио.
- Предупреждения:
- Сориано (30), Вальдифьори (40), Хеландер (76), Пульгар (90), Чонек (90).
- Дата проведения
- 20 января, 20.00, «Сарденья»
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Кальяри –
Краньо, Романья, Пизакане, Срна, Падоин, Чигарини, Ионицэ, Бирса, Барелла, Жоао Педро, Паволетти.
- Дата проведения
- 20 января, 22.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 21 января, 22.30, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 15 Дзаньоло, 2:0 – 34, пенальти Коларов, 2:1 – 51 Ринкон, 2:2 – 67 Ансальди, 3:2 – 73 Эль-Шаарави.
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Рома –
Ольсен, Карсдорп (Сантон, 80), Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Пеллегрини, Ундер (Эль-Шаарави, 6), Дзаньоло, Клюйверт (Шик, 72), Джеко.
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Торино –
Сиригу, Войнович (Беренгер, 83), Нкулу, Джиджи, де Сильвестри, Ансальди, Ринкон, Айна, Яго Фальке (Дзадза, 55), Париджини (Эдера, 75), Белотти.
- Предупреждения:
- Клюйверт (61), Кристанте (65), де Сильвестри (70), Ринкон (90), Белотти (90).
- Дата проведения
- 19 января, 20.00, «Фриули»
- Голы:
- 0:1 – 11, пенальти Инглезе, 1:1 – 50 Окака Чука, 1:2 – 68 Жервиньо.
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Удинезе –
Муссо, Опоку, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Фофана, Бехрами, де Пауль, Д'Алессандро (Балич, 88), Лазанья, Окака Чука (Мачис, 74).
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Парма –
Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Бастони, Гальоло, Дейола (Куцка, 73), Штулац (Скоццарелла, 90), Барилла, Биабиани, Инглезе, Жервиньо (Гаццола, 88).
- Предупреждения:
- Опоку (34), Окака Чука (39), Дейола (55), Д'Алессандро (68).
- Дата проведения
- 19 января, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу (Наингголан, 60), Брозович, Перишич, Весино (Валеро, 82), Политано (Мартинес, 81), Икарди.
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Сассуоло –
Консильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Боатенг, Данкан (Бурабия, 73), Джуричич (Бога, 62), Локателли, Берарди, Сенси (Маньянелли, 76).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.