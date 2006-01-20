Чемпионат Италии. «Наполи» против «Лацио», «Фиорентина» сыграла вничью с «Сампдорией» – 3:3

В 20-м туре серии А «Интер» сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0), «Наполи» встречается с «Лацио», «Ювентус» сыграет с «Кьево».

Чемпионат Италии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

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