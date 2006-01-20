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    Чемпионат Италии. «Наполи» против «Лацио», «Фиорентина» сыграла вничью с «Сампдорией» – 3:3

    Теги Интер Рома Милан Кьево Эмполи Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Фрозиноне Сассуоло СПАЛ Футбол

    В 20-м туре серии А «Интер» сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0), «Наполи» встречается с «Лацио», «Ювентус» сыграет с «Кьево».

    Чемпионат Италии

    20-й тур

    Фрозиноне – Аталанта 0:5 (0:2, 0:3)
    Дата проведения
    20 января, 14.30, «Stadio Benito Stirpe»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Манчини, 0:2 – 44 Сапата, 0:3 – 47 Сапата, 0:4 – 64 Сапата, 0:5 – 73 Сапата.
    ФрозинонеСпортьелло, Бригенти, Молинаро (Бегетто, 55), Крайнц, Гильоне, Майелло, Чибса, Кэмпбелл (Матарезе, 84), Вальцаниа (Кассата, 60), Гольданига, Пинамонти.
    АталантаБериша, Хатебур, Толои, Манчини, Кастань, Иличич, де Рон (Кулусевски, 71), Гомес, Пашалич (Пессина, 61), Гимшити (Реца, 83), Сапата.
    Предупреждения:
    Гильоне (88), Матарезе (90).

     

    Фиорентина – Сампдория 3:3 (1:1, 2:2)
    Дата проведения
    20 января, 17.00, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 34 Муриэль, 1:1 – 44 Рамирес, 2:1 – 70 Муриэль, 2:2 – 81, пенальти Куальярелла, 2:3 – 85 Куальярелла, 3:3 – 90 Пеццелья.
    ФиорентинаЛафон, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго (Миральяс, 86), Жерсон, Верету, Фернандеш, Кьеза, Муриэль (Лорини, 77), Симеоне (Дабо, 46).
    СампдорияАудеро, Тонелли, Мурру, Сала, Андерсен, Рамирес (Сапонара, 46), Экдаль, Янкто (Габбьядини, 74), Прат, Капрари (Дефрель, 69), Куальярелла.
    Предупреждения:
    Фернандеш (14), Рамирес (22), Миленкович (34), Янкто (60), Витор Уго (80), Бираги (81), Экдаль (82), Мурру (90), Верету (90).
    Удаление:
    Фернандеш (39).

     

    СПАЛ – Болонья 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    20 января, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 24 Паласио, 1:1 – 63 Куртич.
    СПАЛВивиано, Фелипе, Викари, Бонифаци, Куртич, Фарес, Вальдифьори (Скьяттарелла, 80), Ладзари (Чонек, 84), Миссироли, Петанья (Палоски, 88), Антенуччи.
    БолоньяСкорупски, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Калабрези, Поли (Сванберг, 78), Пульгар, Сориано, Орсолини (Сантандер, 78), Сансоне, Паласио.
    Предупреждения:
    Сориано (30), Вальдифьори (40), Хеландер (76), Пульгар (90), Чонек (90).

     

    Кальяри – Эмполи
    Дата проведения
    20 января, 20.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    КальяриКраньо, Романья, Пизакане, Срна, Падоин, Чигарини, Ионицэ, Бирса, Барелла, Жоао Педро, Паволетти.
    ЭмполиПроведель, Расмуссен, Сильвестре, Паскуаль, Ди Лоренцо, Аккуа, Бриги, Зайц, Траоре, Весели, Капуто.

     

    Наполи – Лацио
    Дата проведения
    20 января, 22.30, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дженоа – Милан
    Дата проведения
    21 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ювентус – Кьево
    Дата проведения
    21 января, 22.30, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рома – Торино 3:2 (2:0, 1:2)
    Дата проведения
    19 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 15 Дзаньоло, 2:0 – 34, пенальти Коларов, 2:1 – 51 Ринкон, 2:2 – 67 Ансальди, 3:2 – 73 Эль-Шаарави.
    РомаОльсен, Карсдорп (Сантон, 80), Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Пеллегрини, Ундер (Эль-Шаарави, 6), Дзаньоло, Клюйверт (Шик, 72), Джеко.
    ТориноСиригу, Войнович (Беренгер, 83), Нкулу, Джиджи, де Сильвестри, Ансальди, Ринкон, Айна, Яго Фальке (Дзадза, 55), Париджини (Эдера, 75), Белотти.
    Предупреждения:
    Клюйверт (61), Кристанте (65), де Сильвестри (70), Ринкон (90), Белотти (90).

     

    Удинезе – Парма 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    19 января, 20.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11, пенальти Инглезе, 1:1 – 50 Окака Чука, 1:2 – 68 Жервиньо.
    УдинезеМуссо, Опоку, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Фофана, Бехрами, де Пауль, Д'Алессандро (Балич, 88), Лазанья, Окака Чука (Мачис, 74).
    ПармаСепе, Якопони, Бруну Алвеш, Бастони, Гальоло, Дейола (Куцка, 73), Штулац (Скоццарелла, 90), Барилла, Биабиани, Инглезе, Жервиньо (Гаццола, 88).
    Предупреждения:
    Опоку (34), Окака Чука (39), Дейола (55), Д'Алессандро (68).

     

    Интер – Сассуоло 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    19 января, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    ИнтерХанданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу (Наингголан, 60), Брозович, Перишич, Весино (Валеро, 82), Политано (Мартинес, 81), Икарди.
    СассуолоКонсильи, Маньяни, Рожерио, Лирола, Пелузо, Боатенг, Данкан (Бурабия, 73), Джуричич (Бога, 62), Локателли, Берарди, Сенси (Маньянелли, 76).
    Предупреждения:
    Сенси (32), Брозович (50), Рожерио (51), Пелузо (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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