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    Лыжи. Кубок мира. Непряева завоевала серебро в спринте классическим стилем, Нильссон не стартовала в финале

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова Наталья Матвеева сборная Германии жен Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Словении жен Майкен Касперсен Фалла Ханна Фалк Ида Ингемарсдоттер спринт (жен) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Ольга Царева Алиса Жамбалова Катя Виснар Джессика Диггинс Наталья Непряева Стина Нильссон Сэди Бьорнсен Татьяна Алешина Юнна Сундлинг Линн Семскар Сандра Рингвальд Анна Свенсен Майя Далквист Лыжные виды

    Сегодня на этапе Кубка мира в Отепя прошла женская спринтерская гонка классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла, россиянка Наталья Непряева  -2-я. 

    Шведка Стина Нильссон, квалифицировавшаяся в финал с лучшим временем, не стартовала. 

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Отепя, Эстония

    Женщины

    Спринт, классический стиль

    1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) 
    2. Наталья Непряева (Россия) 
    3. Майя Далквист (Швеция) 
    4. Юнна Сундлинг (Швеция)
    5. Катя Виснар (Словения)
    6. Стина Нильссон (Швеция) – не стартовала в финале
    7. Анна Свенсен (Норвегия)...
    9. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)
    10. Сандра Рингвальд (Германия)
    11. Криста Пярмякоски (Финляндия)
    12. Джессика Диггинс (США)...
    14. Наталья Матвеева (Россия)...
    21. Линн Семскар (Швеция)
    22. Сэди Бьорнсен (США)
    23. Елена Соболева (Россия)
    26. Ханна Фалк (Швеция)
    27. Татьяна Алешина (Россия)
    28 Астрид Якобсен (Норвегия)...
    36. Ольга Царева (Россия)
    37. Евгения Шаповалова (Россия)...
    50. Алиса Жамбалова (Россия)

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