Лыжи. Кубок мира. Непряева завоевала серебро в спринте классическим стилем, Нильссон не стартовала в финале

Сегодня на этапе Кубка мира в Отепя прошла женская спринтерская гонка классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла, россиянка Наталья Непряева -2-я.

Шведка Стина Нильссон, квалифицировавшаяся в финал с лучшим временем, не стартовала.

Лыжные гонки

Кубок мира

Отепя, Эстония

Женщины

Спринт, классический стиль

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

2. Наталья Непряева (Россия)

3. Майя Далквист (Швеция)

4. Юнна Сундлинг (Швеция)

5. Катя Виснар (Словения)

6. Стина Нильссон (Швеция) – не стартовала в финале

7. Анна Свенсен (Норвегия)...

9. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)

10. Сандра Рингвальд (Германия)

11. Криста Пярмякоски (Финляндия)

12. Джессика Диггинс (США)...

14. Наталья Матвеева (Россия)...

21. Линн Семскар (Швеция)

22. Сэди Бьорнсен (США)

23. Елена Соболева (Россия)

26. Ханна Фалк (Швеция)

27. Татьяна Алешина (Россия)

28 Астрид Якобсен (Норвегия)...

36. Ольга Царева (Россия)

37. Евгения Шаповалова (Россия)...

50. Алиса Жамбалова (Россия)