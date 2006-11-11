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    Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер», «Ювентус» в гостях у «Милана», «Рома» против «Сампдории»

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    В 12-м туре итальянской серии А «Наполи» победил «Дженоа» (2:1), «Интер» встречается с «Аталантой», «Рома» принимает «Сампдорию», а закроет тур матч «Милан» – «Ювентус».

    Чемпионат Италии

    12-й тур

    Аталанта – Интер 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    11 ноября, 14.30, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 8 Хатебур.
    АталантаБериша, Госенс, Толои, Гимшити, Хатебур, Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер, Манчини, Сапата.
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Перишич, Весино, Брозович, Гальярдини, Политано, Икарди.
    Предупреждения:
    Весино (25), Брозович (35).

     

    Эмполи – Удинезе
    Дата проведения
    11 ноября, 17.00, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кьево – Болонья
    Дата проведения
    11 ноября, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рома – Сампдория
    Дата проведения
    11 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сассуоло – Лацио
    Дата проведения
    11 ноября, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика

     

    Милан – Ювентус
    Дата проведения
    11 ноября, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Торино – Парма 1:2 (1:2, 0:0)
    Дата проведения
    10 ноября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 9 Жервиньо, 0:2 – 25 Инглезе, 1:2 – 37 Базелли.
    ТориноСиригу, Джиджи (Дзадза, 48), Нкулу, Иццо, де Сильвестри, Базелли (Париджини, 82), Ринкон, Сориано (Беренгер, 58), Айна, Яго Фальке, Белотти.
    ПармаСепе, Якопони, Бруну Алвеш, Бастони, Гальоло, Грасси, Скоццарелла (Дейола, 77), Барилла, Биабиани (Гаццола, 69), Инглезе (Чераволо, 69), Жервиньо.
    Предупреждения:
    Барилла (27), Сепе (45), Ринкон (82), Гальоло (85), де Сильвестри (86), Дейола (89).

     

    СПАЛ – Кальяри 2:2 (1:0, 1:2)
    Дата проведения
    10 ноября, 20.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Петанья, 2:0 – 71 Антенуччи, 2:1 – 73 Паволетти, 2:2 – 76 Ионицэ.
    СПАЛГомис, Чонек, Викари (Бонифаци, 69), Фелипе (Шимич, 59), Ладзари, Скьяттарелла, Вальдифьори (Куртич, 54), Миссироли, Фарес, Антенуччи, Петанья.
    КальяриКраньо, Срна, Чеппителли, Романья, Падоин, Ионицэ, Брадарич (Сау, 66), Барелла, Кастро (Дессена, 90), Жоао Педро (Фараго, 88), Паволетти.
    Предупреждения:
    Барелла (8), Кастро (17), Вальдифьори (34), Фелипе (43), Сау (90), Ионицэ (90).

     

    Дженоа – Наполи 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    10 ноября, 22.30, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 20 Куаме, 1:1 – 62 Фабиан Руис, 1:2 – 86, автогол Бираски.
    ДженоаРаду, Бираски, Ромеро, Кришито, Велозу (Омеонга, 58), Ромуло (Пандев, 90), Лазович, Хильемарк (Маццителли, 78), Бесса, Пентек, Куаме.
    НаполиОспина, Хюсай (Малькюи, 81), Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон, Аллан, Гамшик, Зелиньски (Фабиан Руис, 46), Милик (Мертенс, 46), Инсинье.
    Предупреждения:
    Инсинье (45), Бесса (77), Омеонга (85), Кришито (87), Малькюи (90), Маццителли (90).

     

    Фрозиноне – Фиорентина 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    9 ноября, 22.30, «Stadio Benito Stirpe»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 47 Бенасси, 1:1 – 89 Пинамонти.
    ФрозинонеСпортьелло, Гольданига, Ариаудо, Капуано (Соддимо, 76), Дзампано, Чибса, Майелло, Бегетто, Влут (Кассата, 62), Кэмпбелл (Пинамонти, 62), Чиофани.
    ФиорентинаЛафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Миральяс, 76), Верету, Жерсон, Пьяца (Фернандеш, 66), Симеоне (Влахович, 87), Кьеза.
    Предупреждения:
    Дзампано (26), Ариаудо (48), Майелло (68).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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