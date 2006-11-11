Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер», «Ювентус» в гостях у «Милана», «Рома» против «Сампдории»

В 12-м туре итальянской серии А «Наполи» победил «Дженоа» (2:1), «Интер» встречается с «Аталантой», «Рома» принимает «Сампдорию», а закроет тур матч «Милан» – «Ювентус».

Чемпионат Италии

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

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