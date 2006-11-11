Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер», «Ювентус» в гостях у «Милана», «Рома» против «Сампдории»

В 12-м туре итальянской серии А «Наполи» победил «Дженоа» (2:1), «Интер» встречается с «Аталантой», «Рома» принимает «Сампдорию», а закроет тур матч «Милан» – «Ювентус».
Чемпионат Италии
12-й тур
- Дата проведения
- 11 ноября, 14.30, «Адзурри д′Италия»
- Гол:
- 1:0 – 8 Хатебур.
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Аталанта –
Бериша, Госенс, Толои, Гимшити, Хатебур, Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер, Манчини, Сапата.
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Перишич, Весино, Брозович, Гальярдини, Политано, Икарди.
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Джиджи (Дзадза, 48), Нкулу, Иццо, де Сильвестри, Базелли (Париджини, 82), Ринкон, Сориано (Беренгер, 58), Айна, Яго Фальке, Белотти.
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Парма –
Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Бастони, Гальоло, Грасси, Скоццарелла (Дейола, 77), Барилла, Биабиани (Гаццола, 69), Инглезе (Чераволо, 69), Жервиньо.
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.00, «Stadio Paolo Mazza»
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СПАЛ –
Гомис, Чонек, Викари (Бонифаци, 69), Фелипе (Шимич, 59), Ладзари, Скьяттарелла, Вальдифьори (Куртич, 54), Миссироли, Фарес, Антенуччи, Петанья.
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Кальяри –
Краньо, Срна, Чеппителли, Романья, Падоин, Ионицэ, Брадарич (Сау, 66), Барелла, Кастро (Дессена, 90), Жоао Педро (Фараго, 88), Паволетти.
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.30, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 20 Куаме, 1:1 – 62 Фабиан Руис, 1:2 – 86, автогол Бираски.
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Дженоа –
Раду, Бираски, Ромеро, Кришито, Велозу (Омеонга, 58), Ромуло (Пандев, 90), Лазович, Хильемарк (Маццителли, 78), Бесса, Пентек, Куаме.
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Наполи –
Оспина, Хюсай (Малькюи, 81), Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Кальехон, Аллан, Гамшик, Зелиньски (Фабиан Руис, 46), Милик (Мертенс, 46), Инсинье.
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.30, «Stadio Benito Stirpe»
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Фрозиноне –
Спортьелло, Гольданига, Ариаудо, Капуано (Соддимо, 76), Дзампано, Чибса, Майелло, Бегетто, Влут (Кассата, 62), Кэмпбелл (Пинамонти, 62), Чиофани.
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Фиорентина –
Лафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Миральяс, 76), Верету, Жерсон, Пьяца (Фернандеш, 66), Симеоне (Влахович, 87), Кьеза.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.