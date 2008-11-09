Фееричная победа «Спартака» и ничья «Зенита» в ЛЕ, «Челси» и «Арсенал» вышли в плей-офф и другие новости утра

1. Российские клубы выдали достойные результаты в Лиге Европы. «Спартак» одержал яркую победу над «Рейнджерс», трижды уступая по ходу игры.

Луису Адриано и Софьяну Ханни потребовалось чуть больше минуты, чтобы принести красно-белым победу, хотя команда по-прежнему очень много пропускает. Денису Глушакову уже традиционно досталось от болельщиков.

«Зенит» выцарапал ничью в выездном матче с «Бордо». Петербуржцы уступали в счете, но на помощь пришел Антон Заболотный. Правда, у команды Сергея Семака по-прежнему нет ни одной гостевой победы в ЛЕ.

«Краснодар» тоже столкнулся с трудностями в игре со «Стандардом», но сумел одержать волевую победу.

2. Лига Европы. «Челси» вновь победил БАТЭ благодаря голу Оливье Жиру и обеспечил себе досрочную путевку в плей-офф. Француз, к слову, наконец, прервал свою затянувшуюся безголевую серию в клубе.

«Арсенал» поделил очки со «Спортингом», что позволило «канонирам» также пробиться в следующий раунд, а «Милан» и во втором матче не сумел обыграть «Бетис».

К двум лондонским клубам присоединились «Байер», «Айнтрахт», «Лацио», загребское «Динамо» и «Цюрих», которые тоже сыграют в 1/16 финала. Все результаты дня – здесь.

3. Сборная России мощно стартовала в Кубке «Карьялы», обыграв Финляндию – 3:0. Шведы были сильнее чехов.

4. Марио Фернандес, к счастью, избежал перелома скулы и носа. У него диагностировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица, а у Ивана Облякова – закрытый перелом кисти.

5. Массимо Каррера попрощался с Россией. Болельщики «Спартака» очень тепло его проводили. Один из них получил автограф итальянца на весьма оригинальном шарфе.

6. Следствие по делу Мамаева и Кокорина продлят до 8 февраля. Также футболистам сократили время посещений спортивного зала с пяти до двух раз в неделю.

7. Football Leaks продолжает бомбить. Сообщается, что ПСЖ» не брал в академию чернокожих игроков из Африки, поскольку не был уверен в их возрасте. Парижане даже не стали спорить, но всю ответственность скинули на главу скаутингового департамента.

8. В НХЛ «Каролина» обыграла «Чикаго», Свечников забил 4-й гол в сезоне. «Флорида» обыграла «Эдмонтон», у Дадонова гол и текущая результативная серия из 9 матчей.

«Тампа» оказалась сильнее «Айлендерс», Василевский отразил 35 бросков и возглавил топ вратарей сезона по победам. Все результаты дня – здесь.

9. В НБА «Оклахома-Сити» разгромил «Хьюстон». Все результаты дня – здесь.

10. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер вернулась к тренировкам, решив свои проблемы со здоровьем.

11. УЕФА завел дело против ЦСКА за использование пиротехники болельщиками в матче с «Ромой». Вердикт объявят 22 ноября.

12. Евролига. 23 очка Хиггинса помогли ЦСКА обыграть в гостях «Милан», «Реал» был сильнее «Маккаби». Все результаты – здесь.

13. Трехкратный чемпион Олимпиады по боксу Феликс Савон арестован по обвинению в изнасиловании подростка. Кубинца давно подозревали, но раньше ему все сходило с рук.

14. Матч между академией «Зенита» и СШОР «Зенит» завершился массовой дракой. Это разборка питерская – культовая цитата как никогда к месту.

Цитаты дня.

«Знаю, каково это, когда тебя списывают со счетов, потому что ты черная женщина». Серене Уильямс не нужен повод, чтобы еще раз поговорить на эту тему.

«Больше никогда не стану помощником главного тренера. Если только Гвардиола не позовет». Рауля Рианчо окрылила победа над «Рейнджерс»

«Мой жест – не оскорбление. Я просто хотел услышать, будут ли фанаты «Ювентуса» кричать что-то снова». Вот за такие высказывания мы полюбили Жозе Моуринью