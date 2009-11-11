«Спартак» проиграл «Уфе», пропустив от Сысуева и Бизяка. У москвичей 1 победа в 9 осенних турах

В 14-м туре РПЛ «Уфа» победила «Спартак» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
У «Спартака» 1 победа, 3 ничьих и 5 поражений в 9 осенних турах РПЛ.
- Дата проведения
- 11 ноября, 14.00, «Нефтяник»
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Уфа –
Беленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Тилль, Пауревич (Бизяк, 62), Карп, Игбоун, Сысуев (Алиев, 89).
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Спартак –
Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия (Боккетти, 82), Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Глушаков (Пантелеев, 65), Попов, Луис Адриано (Зе Луиш, 71), Ханни.