Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» проиграл «Уфе», пропустив от Сысуева и Бизяка. У москвичей 1 победа в 9 осенних турах

    Теги Спартак премьер-лига Россия Уфа Футбол

    В 14-м туре РПЛ «Уфа» победила «Спартак» (2:0).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    У «Спартака» 1 победа, 3 ничьих и 5 поражений в 9 осенних турах РПЛ.

    Уфа – Спартак 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    11 ноября, 14.00, «Нефтяник»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 75 Сысуев, 2:0 – 90 Бизяк.
    УфаБеленов, Живоглядов, Неделчару, Пуцко, Аликин, Табидзе, Тилль, Пауревич (Бизяк, 62), Карп, Игбоун, Сысуев (Алиев, 89).
    СпартакРебров, Ещенко, Кутепов, Джикия (Боккетти, 82), Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Глушаков (Пантелеев, 65), Попов, Луис Адриано (Зе Луиш, 71), Ханни.
    Предупреждения:
    Тилль (56), Попов (70), Пуцко (72), Сысуев (78), Кутепов (86), Аликин (89).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться