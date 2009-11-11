«Спартак» проиграл «Уфе», пропустив от Сысуева и Бизяка. У москвичей 1 победа в 9 осенних турах

В 14-м туре РПЛ «Уфа» победила «Спартак» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «Спартака» 1 победа, 3 ничьих и 5 поражений в 9 осенних турах РПЛ.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ