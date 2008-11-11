«Сельта» – «Реал» – 1:2. Идет видеотрансляция на Sports.ru

«Сельта» принимает «Реал» в матче 12-го тура Ла Лиги.
На Sports.ru доступна прямая видеотрансляция этой игры.
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Балайдос»
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Сельта –
Альварес, Ронкалья, Жунка, Мальо, Кабраль, Браис Мендес, Бельтран (Мор, 63), Йокушлу, Буфаль (Юльсагер, 63), Аспас, Макси Гомес.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо (Асенсио, 71), Регилон (Хавьер Санчес, 45), Одриосола, Рамос, Модрич, Каземиро (Себальос, 19), Васкес, Кроос, Бэйл, Бензема.
- Предупреждения:
- Регилон (37), Кабраль (40), Мальо (41), Жунка (44), Хавьер Санчес (53).