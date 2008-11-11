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    «Сельта» – «Реал» – 1:2. Идет видеотрансляция на Sports.ru

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сельта Ла Лига Густаво Кабраль Уго Мальо Футбол

    «Сельта» принимает «Реал» в матче 12-го тура Ла Лиги.

    На Sports.ru доступна прямая видеотрансляция этой игры.

    Сельта – Реал Мадрид 1:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    11 ноября, 22.45, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 23 Бензема, 0:2 – 56, автогол Кабраль, 1:2 – 61 Мальо.
    СельтаАльварес, Ронкалья, Жунка, Мальо, Кабраль, Браис Мендес, Бельтран (Мор, 63), Йокушлу, Буфаль (Юльсагер, 63), Аспас, Макси Гомес.
    Реал МадридКуртуа, Начо (Асенсио, 71), Регилон (Хавьер Санчес, 45), Одриосола, Рамос, Модрич, Каземиро (Себальос, 19), Васкес, Кроос, Бэйл, Бензема.
    Предупреждения:
    Регилон (37), Кабраль (40), Мальо (41), Жунка (44), Хавьер Санчес (53).

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