UFC Fight Night 139. Родригес нокаутировал «Корейского Зомби» на последней секунде и другие результаты

В Денвере прошел UFC Fight Night 139. Главным боем турнира стала встреча корейца Чан Сун Чжуна (больше известен под прозвищем «Корейский Зомби») и мексиканца Яира Родригеса.

Результаты основного карда:

Яир Родригес победил «Корейского Зомби» нокаутом в пятом раунде (удар локтем);

Дональд Серроне победил Майка Перри болевым приемом в первом раунде (рычаг локтя);

Жермейн де Рандами победила Ракель Пеннингтон единогласным решением судей (30-27,30-27, 30-27, бой в промежуточном весе);

Бенеил Дариуш победил Тиаго Мойзеса единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-26);

Мэйси Барбер победила Ханну Сиферс техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);

Майк Тризано победил Луиса Пенью раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).