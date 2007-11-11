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    UFC Fight Night 139. Родригес нокаутировал «Корейского Зомби» на последней секунде и другие результаты

    Теги результаты UFC Дональд Серроне Чан Сун Чжун Жермен де Рандами Ракель Пеннингтон Яир Родригес Майк Перри Бокс/MMA/UFC

    В Денвере прошел UFC Fight Night 139. Главным боем турнира стала встреча корейца Чан Сун Чжуна (больше известен под прозвищем «Корейский Зомби») и мексиканца Яира Родригеса.

    Результаты основного карда:

    Яир Родригес победил «Корейского Зомби» нокаутом в пятом раунде (удар локтем);

    Дональд Серроне победил Майка Перри болевым приемом в первом раунде (рычаг локтя);

    Жермейн де Рандами победила Ракель Пеннингтон единогласным решением судей (30-27,30-27, 30-27, бой в промежуточном весе);

    Бенеил Дариуш победил Тиаго Мойзеса единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-26);

    Мэйси Барбер победила Ханну Сиферс техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);

    Майк Тризано победил Луиса Пенью раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).

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