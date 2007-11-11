Кубок Либертадорес. Финал. «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейта»

и «Ривер Плейт» впервые в истории сыграют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.

Первая игра должна была пройти 10 ноября, но из-за плохой погоды в Буэнос-Айресе встречу перенесли на сегодня.

Кубок Либертадорес

Финал

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Либертадорес

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