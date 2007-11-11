Кубок Либертадорес. Финал. «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейта»

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории сыграют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.
Первая игра должна была пройти 10 ноября, но из-за плохой погоды в Буэнос-Айресе встречу перенесли на сегодня.
Кубок Либертадорес
Финал
Первый матч
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Вы просили написать о жестоком дерби «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта». Мы сделали
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