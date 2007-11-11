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    Кубок Либертадорес. Финал. «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейта»

    Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт результаты Кубок Либертадорес Футбол

    «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории сыграют друг с другом в финале Кубка Либертадорес.

    Первая игра должна была пройти 10 ноября, но из-за плохой погоды в Буэнос-Айресе встречу перенесли на сегодня.

    Кубок Либертадорес

    Финал

    Первый матч

    Бока Хуниорс Аргентина – Ривер Плейт Аргентина
    Дата проведения
    11 ноября, 22.00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Кубка Либертадорес

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