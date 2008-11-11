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    Елизавета Туктамышева: «Хотела бы встретиться с Трампом, чтобы сказать ему: «Я надеру тебе задницу в твиттере»

    Теги сборная России Елизавета Туктамышева сборная Японии женское катание Евгения Медведева Сатоко Мияхара Каори Сакамото Алина Загитова Рика Кихира Дональд Трамп Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы болельщиков.

    – С кем бы ты хотела встретиться?

    – С Дональдом Трампом. Сказала бы ему: «Я надеру тебе задницу в твиттере».

    – Твой партнер мечты?

    – Трамп. Каталась бы с ним, чтобы он выглядел еще глупее. Но возможно ли это?

    – Кто у тебя самый любимый фигурист? Кроме Лазукина?

    – Нэтан Чен и Юдзуру Ханю.

    – Ты планируешь делать четверные прыжки?

    – Отвечу цитатой из фильма: «Я слишком стара для этого дерьма».

    – Где бы ты хотела побывать?

    – На Юпитере. Я чемпионка мира, так что хочу быть чемпионкой галактики.

    – У тебя есть предчувствие, что этот сезон последний, когда можно побеждать, а со следующего во взрослые перейдут Трусова, Щербакова, Косторная и все изменится? 

    – Когда придут – посмотрим, чего загадывать. Мне тоже отдавали путевку на Олимпиаду в Сочи 2014. Не давите ни на кого.

    – Как ты думаешь, кто будет участвовать в финале Гран-при?

    – Загитова, Медведева и Туктамышева против Кихиры, Мияхары и Сакомото. Три на три, – написала Туктамышева.

    Туктамышева проиграла 16-летней японке, которая удивит всех. Даже Загитову

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