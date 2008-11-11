Елизавета Туктамышева: «Хотела бы встретиться с Трампом, чтобы сказать ему: «Я надеру тебе задницу в твиттере»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы болельщиков.

– С кем бы ты хотела встретиться?

– С Дональдом Трампом. Сказала бы ему: «Я надеру тебе задницу в твиттере».

– Твой партнер мечты?

– Трамп. Каталась бы с ним, чтобы он выглядел еще глупее. Но возможно ли это?

– Кто у тебя самый любимый фигурист? Кроме Лазукина?

– Нэтан Чен и Юдзуру Ханю.

– Ты планируешь делать четверные прыжки?

– Отвечу цитатой из фильма: «Я слишком стара для этого дерьма».

– Где бы ты хотела побывать?

– На Юпитере. Я чемпионка мира, так что хочу быть чемпионкой галактики.

– У тебя есть предчувствие, что этот сезон последний, когда можно побеждать, а со следующего во взрослые перейдут Трусова, Щербакова, Косторная и все изменится?



– Когда придут – посмотрим, чего загадывать. Мне тоже отдавали путевку на Олимпиаду в Сочи 2014. Не давите ни на кого.

– Как ты думаешь, кто будет участвовать в финале Гран-при?

– Загитова, Медведева и Туктамышева против Кихиры, Мияхары и Сакомото. Три на три, – написала Туктамышева.

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