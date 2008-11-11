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    «Милан» – «Ювентус» – 0:2. Роналду забил гол

    Теги Милан Ювентус серия А Италия Марио Манджукич Футбол

    «Милан» принимает «Ювентус» в матче 12-го тура серии А.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Милан – Ювентус 0:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    11 ноября, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 8 Манджукич, 0:2 – 81 Роналду.
    МиланДоннарумма, Романьоли, Сапата, Родригес, Абате (Борини, 74), Кастильехо (Кутроне, 62), Кессиэ, Чалханоглу (Лаксальт, 74), Бакайоко, Сусо, Игуаин.
    ЮвентусШченсны, Бенатия, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Матюиди, Пьянич (Хедира, 74), Бентанкур, Роналду, Дибала (Дуглас Коста, 79), Манджукич.
    Предупреждения:
    Бенатия (34), Бакайоко (61), Игуаин (83), Борини (87).
    Удаление:
    Игуаин (83).

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