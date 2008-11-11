«Милан» – «Ювентус» – 0:2. Роналду забил гол

«Милан» принимает «Ювентус» в матче 12-го тура серии А.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Романьоли, Сапата, Родригес, Абате (Борини, 74), Кастильехо (Кутроне, 62), Кессиэ, Чалханоглу (Лаксальт, 74), Бакайоко, Сусо, Игуаин.
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Ювентус –
Шченсны, Бенатия, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Матюиди, Пьянич (Хедира, 74), Бентанкур, Роналду, Дибала (Дуглас Коста, 79), Манджукич.
- Удаление:
- Игуаин (83).