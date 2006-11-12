Игуаин накричал на судью и был удален в матче с «Ювентусом». Он заплакал, уходя с поля

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин не доиграл матч с «Ювентусом» (0:2, второй тайм).
Аргентинец, в первом тайме не реализовавший пенальти, сфолил на защитнике «Юве» Медхи Бенатия. Арбитр Паоло Маццолени показал Игуаину желтую карточку, футболист накричал на него, после чего рефери показал ему прямую красную карточку.
Игуаин не сразу покинул поле, а вступил в перепалку с Криштиану Роналду и другими игроками «Ювентуса». Он также расплакался, когда покидал поле.
Напомним, летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с правом выкупа за 54 миллиона.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.