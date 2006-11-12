Игуаин накричал на судью и был удален в матче с «Ювентусом». Он заплакал, уходя с поля

Нападающий Гонсало Игуаин не доиграл матч с «Ювентусом» (0:2, второй тайм).

Аргентинец, в первом тайме не реализовавший пенальти, сфолил на защитнике «Юве» . Арбитр Паоло Маццолени показал Игуаину желтую карточку, футболист накричал на него, после чего рефери показал ему прямую красную карточку.

Игуаин не сразу покинул поле, а вступил в перепалку с и другими игроками «Ювентуса». Он также расплакался, когда покидал поле.

Напомним, летом «Милан» арендовал Игуаина у за 18 миллионов евро с правом выкупа за 54 миллиона.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.