Прервалась серия «Локомотива» из пяти побед подряд в РПЛ. «Рубин» не выигрывает 4 матча

В 14-м туре премьер-лиги «Рубин» дома поделил очки с (0:0).

Прервалась серия московского клуба из пяти подряд побед в РПЛ.

набрал 25 очков и опустился на третье место, пропустив вперед «Краснодар» (26 очков).

Казанцы не выигрывают в чемпионате России четыре встречи подряд (три ничьих и одно поражение) и занимают шестое место, набрав 20 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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