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    Прервалась серия «Локомотива» из пяти побед подряд в РПЛ. «Рубин» не выигрывает 4 матча

    Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия Футбол

    В 14-м туре премьер-лиги «Рубин» дома поделил очки с «Локомотивом» (0:0).

    Прервалась серия московского клуба из пяти подряд побед в РПЛ.

    «Локомотив» набрал 25 очков и опустился на третье место, пропустив вперед «Краснодар» (26 очков).

    Казанцы не выигрывают в чемпионате России четыре встречи подряд (три ничьих и одно поражение) и занимают шестое место, набрав 20 очков.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Рубин – Локомотив 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    11 ноября, 16.30, «Казань-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    РубинКоновалов, Уремович, Навас, Гранат, Камболов (Могилевец, 77), Байрамян, Коновалов (Подберезкин, 59), Устинов, Кудряшов, Азмун, Бухаров (Полоз, 78).
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Ал. Миранчук, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Смолов (Эдер, 59), Фарфан (Жемалетдинов, 83).
    Предупреждения:
    Рыбус (30), Уремович (40), Бухаров (65), Крыховяк (69).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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