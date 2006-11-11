Прервалась серия «Локомотива» из пяти побед подряд в РПЛ. «Рубин» не выигрывает 4 матча

В 14-м туре премьер-лиги «Рубин» дома поделил очки с «Локомотивом» (0:0).
Прервалась серия московского клуба из пяти подряд побед в РПЛ.
«Локомотив» набрал 25 очков и опустился на третье место, пропустив вперед «Краснодар» (26 очков).
Казанцы не выигрывают в чемпионате России четыре встречи подряд (три ничьих и одно поражение) и занимают шестое место, набрав 20 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 11 ноября, 16.30, «Казань-Арена»
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Рубин –
Коновалов, Уремович, Навас, Гранат, Камболов (Могилевец, 77), Байрамян, Коновалов (Подберезкин, 59), Устинов, Кудряшов, Азмун, Бухаров (Полоз, 78).
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Ал. Миранчук, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Смолов (Эдер, 59), Фарфан (Жемалетдинов, 83).