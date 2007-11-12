«Монако» продлил безвыигрышную серию до 16 матчей

«Монако» проиграл (0:4) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции.

Монегаски не могут выиграть уже в 16 матчах кряду во всех турнирах. У команды 11 поражений и 5 ничьих.

13 октября Леонарду Жардима (он был уволен после 7 поражений и трех ничьих) во главе сменил Тьерри Анри

Но и при французе клуб из княжества провел уже шесть матчей без побед – 4 поражения и 2 ничьих.

Единственную победу в сезоне в официальных матчах одержал 11 августа в первом туре лиги 1 в игре против «Нанта» (3:1).

После 13 туров , летом подписавший хавбека сборной России Александра Головина за 30 миллионов евро, занимает 19-е место, опережая идущий последним «Генгам» лишь по дополнительным показателям. Обе команды набрали по 7 очков.