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    «Монако» продлил безвыигрышную серию до 16 матчей

    Теги ПСЖ Монако Тьерри Анри лига 1 Франция Леонарду Жардим Александр Головин Футбол

    «Монако» проиграл «ПСЖ» (0:4) в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции.

    Монегаски не могут выиграть уже в 16 матчах кряду во всех турнирах. У команды 11 поражений и 5 ничьих.

    13 октября Леонарду Жардима (он был уволен после 7 поражений и трех ничьих) во главе «Монако» сменил Тьерри Анри

    Но и при французе клуб из княжества провел уже шесть матчей без побед – 4 поражения и 2 ничьих.

    Единственную победу в сезоне в официальных матчах «Монако» одержал 11 августа в первом туре лиги 1 в игре против «Нанта» (3:1). 

    После 13 туров «Монако», летом подписавший хавбека сборной России Александра Головина за 30 миллионов евро, занимает 19-е место, опережая идущий последним «Генгам» лишь по дополнительным показателям. Обе команды набрали по 7 очков.

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