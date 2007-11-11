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    «Барселона» проиграла «Бетису» (3:4), но лидирует в Ла Лиге

    Теги Барселона Бетис Лионель Месси Хоакин Санчес Ла Лига Серхио Каналес Джовани Ло Чельсо Хуниор Фирпо Футбол

    «Барселона» уступила «Бетису» (3:4) в 12-м туре примеры.

    Каталонцы потерпели первое поражение в домашнем матче и второе в сезоне во всех турнирах.

    При этом «Барселона» сохраняет лидерство в Ла Лиге, набрав 24 очка. У «Атлетико» и «Алавеса» на одно очко меньше.

    Отметим, что «Барселона» 15 лет не пропускала 4 гола в домашнем матче.

    На Sports.ru можно было посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Барселона» – «Бетис».

    Барселона – Бетис 3:4 (0:2, 3:2)
    Дата проведения
    11 ноября, 18.15, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 20 Фирпо, 0:2 – 34 Санчес, 1:2 – 68, пенальти Месси, 1:3 – 71 Ло Чельсо, 2:3 – 79 Видаль, 2:4 – 83 Каналес, 3:4 – 90 Месси.
    Барселонатер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич, Бускетс (Аленья, 69), Артур (Видаль, 46), Малком (Мунир, 57), Месси, Суарес.
    БетисЛопес, Бартра, Сидней, Фирпо, Манди, Санчес (Каналес, 62), Ло Чельсо (Инуи, 87), Вильям Карвалью, Гуардадо, Тельо, Морон (Леон, 76).
    Предупреждения:
    Гуардадо (24), Ракитич (44), Бускетс (59), Манди (69), Видаль (73).
    Удаление:
    Ракитич (81).

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