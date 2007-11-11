«Барселона» проиграла «Бетису» (3:4), но лидирует в Ла Лиге

уступила «Бетису» (3:4) в 12-м туре примеры.

Каталонцы потерпели первое поражение в домашнем матче и второе в сезоне во всех турнирах.

При этом сохраняет лидерство в Ла Лиге, набрав 24 очка. У «Атлетико» и «Алавеса» на одно очко меньше.

Отметим, что «Барселона» 15 лет не пропускала 4 гола в домашнем матче.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Барселона» – «Бетис».

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