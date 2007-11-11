«Барселона» проиграла «Бетису» (3:4), но лидирует в Ла Лиге

«Барселона» уступила «Бетису» (3:4) в 12-м туре примеры.
Каталонцы потерпели первое поражение в домашнем матче и второе в сезоне во всех турнирах.
При этом «Барселона» сохраняет лидерство в Ла Лиге, набрав 24 очка. У «Атлетико» и «Алавеса» на одно очко меньше.
Отметим, что «Барселона» 15 лет не пропускала 4 гола в домашнем матче.
На Sports.ru можно было посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Барселона» – «Бетис».
- Дата проведения
- 11 ноября, 18.15, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 20 Фирпо, 0:2 – 34 Санчес, 1:2 – 68, пенальти Месси, 1:3 – 71 Ло Чельсо, 2:3 – 79 Видаль, 2:4 – 83 Каналес, 3:4 – 90 Месси.
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Ракитич, Бускетс (Аленья, 69), Артур (Видаль, 46), Малком (Мунир, 57), Месси, Суарес.
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Бетис –
Лопес, Бартра, Сидней, Фирпо, Манди, Санчес (Каналес, 62), Ло Чельсо (Инуи, 87), Вильям Карвалью, Гуардадо, Тельо, Морон (Леон, 76).
- Удаление:
- Ракитич (81).