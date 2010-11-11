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    Гран-при Бразилии. Онлайн

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    Гран-при Бразилии
    Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
    11 ноября 2018 года
    Гонка

    В 20:10 по московскому времени в Сан-Паулу стартует Гран-при Бразилии, 20-й этап чемпионата «Формулы-1» в сезоне-2018. Следить за событиями гонки можно на нашей странице онлайна.

    Стартовый порядок

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Себастьян Феттель («Феррари»)
    3. Валттери Боттас («Мерседес»)
    4. Кими Райкконен («Феррари»)
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    6. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    7. Шарль Леклер («Заубер»)
    8. Ромен Грожан («Хаас»)
    9. Пьер Гасли («Торо Россо»)
    10. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    11. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    12. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    13. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    14. Сергей Сироткин («Уильямс»)
    15. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
    16. Брендон Хартли («Торо Россо»)
    17. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    18. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    19. Ланс Стролл («Уильямс»)
    20. Стоффель Вандорн («Макларен»)

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