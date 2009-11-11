Отрыв «Зенита» от второго места в РПЛ сократился до 5 очков

В 14-м туре премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Зенит» (2:0).
«Зенит» проиграл третий матч в чемпионате России в сезоне и выиграл лишь одну встречу из последних четырех.
Клуб из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в РПЛ, но его отрыв от второго места сократился с семи до пяти очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 15 Чалов, 2:0 – 26 Сигурдссон.
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ЦСКА –
Акинфеев, Магнуссон, Набабкин, Щенников, Родриго Бекао, Ахметов (Хосонов, 51), Ефремов, Бийол, Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90), Чалов.
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Зенит –
Лунев, Маммана, Чернов, Иванович, Нету, Кузяев, Маркизио (Заболотный, 46), Мак (Дриусси, 46), Ерохин, Шатов, Дзюба (Эрнани, 74).
- Предупреждения:
- Ахметов (31), Нету (37), Родриго Бекао (38).