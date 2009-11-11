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    Отрыв «Зенита» от второго места в РПЛ сократился до 5 очков

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Федор Чалов Арнор Сигурдссон Футбол

    В 14-м туре премьер-лиги ЦСКА дома обыграл «Зенит» (2:0).

    «Зенит» проиграл третий матч в чемпионате России в сезоне и выиграл лишь одну встречу из последних четырех.

    Клуб из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в РПЛ, но его отрыв от второго места сократился с семи до пяти очков.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».

    ЦСКА – Зенит 2:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    11 ноября, 19.00, «ВЭБ Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 15 Чалов, 2:0 – 26 Сигурдссон.
    ЦСКААкинфеев, Магнуссон, Набабкин, Щенников, Родриго Бекао, Ахметов (Хосонов, 51), Ефремов, Бийол, Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90), Чалов.
    ЗенитЛунев, Маммана, Чернов, Иванович, Нету, Кузяев, Маркизио (Заболотный, 46), Мак (Дриусси, 46), Ерохин, Шатов, Дзюба (Эрнани, 74).
    Предупреждения:
    Ахметов (31), Нету (37), Родриго Бекао (38).

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