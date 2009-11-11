Отрыв «Зенита» от второго места в РПЛ сократился до 5 очков

В 14-м туре премьер-лиги дома обыграл «Зенит» (2:0).

«Зенит» проиграл третий матч в чемпионате России в сезоне и выиграл лишь одну встречу из последних четырех.

Клуб из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в РПЛ, но его отрыв от второго места сократился с семи до пяти очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча – «Зенит».

Таблица премьер-лиги

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