Жозе Моуринью: «Впервые сталкиваюсь с травлей. Дождь в Лондоне – моя вина. Проблемы с Брекситом – моя вина»

Главный тренер Жозе Моуринью после победы над «Ньюкаслом» (3:2) в 8-м туре АПЛ высказал об отношении к нему со стороны общественности.

«Сегодня вечером я еду в Лондон, если завтра в Лондоне будет дождь, это моя вина. Если есть проблемы с Брекситом, и это моя вина.

Ситуация непроста для них [игроков]. Мне тоже нелегко, но я думаю, что жизнь состоит из опыта. Какие-то вещи являются новыми, какие-то вызывают чувство дежавю.



Эта ситуация – что-то новое, она делает меня лучше не просто как тренера, но и как человека. Я понимаю человеческую природу и индустрию, в которой работаю, мне нравилось это и все еще нравится, но это другое.



В чем-то, что должно быть красиво, слишком много зла. Я справляюсь с этим с некоторой грустью. Я зрелый человек и взрослый мужчина, и я буду с этим справляться в дальнейшем.



Во втором тайме игроки выложились по полной, им больше нечего было дать.



Мне 55 лет, и я в первый раз сталкиваюсь с травлей. Я могу справиться с этим, я могу жить с этим. Некоторые из ребят паниковали, несмотря на то, что лично их это не касалось», – сказал Моуринью.

Погба против Моуринью. Что на самом деле происходит?

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