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    UFC 229. Хабиб встретится с Конором, Волков против Льюиса и другие бои

    Теги результаты UFC Яна Куницкая Александр Волков Грэй Мэйнард Хабиб Нурмагомедов Энтони Петтис Фелис Херриг Конор МакГрегор Тони Фергюсон Деррик Льюис Овинс Сен-Прю Бокс/MMA/UFC

    Сегодня ночью в Лас-Вегасе пройдет UFC 229. Главным боем турнира станет встреча за титул в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором. 

    Основной кард: 

    Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора (бой за титул в легком весе);

    Тони Фергюсон против Энтони Петтиса;

    Овинс Сен-Прю против Доминика Рейеса;

    Деррик Льюис против Александра Волкова;

    Мишель Уотерсон против Фелис Херриг.

    Предварительный кард:

    Серхио Петтис против Жюссиера Формиги;

    Висенте Луке против Джейлина Тернера;

    Эспен Лэдд против Тони Эвинджер;

    Скотт Хольцман против Алана Патрика;

    Лина Лансберг против Яны Куницкой;

    Грэй Мэйнард против Ника Ленца;

    Райан Лефлер против Тони Мартина.

    Начало боев – около часа ночи по московскому времени. Основной кард – в 5 утра. Главный бой – около 7 утра.

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