UFC 229. Хабиб встретится с Конором, Волков против Льюиса и другие бои

Сегодня ночью в Лас-Вегасе пройдет UFC 229. Главным боем турнира станет встреча за титул в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором.
Основной кард:
Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора (бой за титул в легком весе);
Тони Фергюсон против Энтони Петтиса;
Овинс Сен-Прю против Доминика Рейеса;
Деррик Льюис против Александра Волкова;
Мишель Уотерсон против Фелис Херриг.
Предварительный кард:
Серхио Петтис против Жюссиера Формиги;
Висенте Луке против Джейлина Тернера;
Эспен Лэдд против Тони Эвинджер;
Скотт Хольцман против Алана Патрика;
Лина Лансберг против Яны Куницкой;
Грэй Мэйнард против Ника Ленца;
Райан Лефлер против Тони Мартина.
Начало боев – около часа ночи по московскому времени. Основной кард – в 5 утра. Главный бой – около 7 утра.