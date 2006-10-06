UFC 229. Хабиб встретится с Конором, Волков против Льюиса и другие бои

Сегодня ночью в Лас-Вегасе пройдет UFC 229. Главным боем турнира станет встреча за титул в легком весе между россиянином и ирландцем Конором МакГрегором.

Основной кард:

Хабиб Нурмагомедов против (бой за титул в легком весе);

Тони Фергюсон против ;

Овинс Сен-Прю против Доминика Рейеса;

Деррик Льюис против ;

Мишель Уотерсон против Фелис Херриг.

Предварительный кард:

Серхио Петтис против Жюссиера Формиги;

Висенте Луке против Джейлина Тернера;

Эспен Лэдд против Тони Эвинджер;

Скотт Хольцман против Алана Патрика;

Лина Лансберг против Яны Куницкой;

против Ника Ленца;

Райан Лефлер против Тони Мартина.

Начало боев – около часа ночи по московскому времени. Основной кард – в 5 утра. Главный бой – около 7 утра.