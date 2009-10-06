«Реал» не забивает 4 матча подряд и потерпел 3 поражения

проиграл «Алавесу» (0:1) в 8-м туре примеры.

Команда Хулена Лопетеги проиграла 3 матча из 4 последних и не может забить в 4-м матче подряд.

Четыре игры подряд «Реал» не забивал лишь дважды в истории – в 1982 и 1985 годах.

Ранее «Реал» дважды проиграл всухую: «Севилье» в примере (0:3) и ЦСКА в Лиге чемпионов (0:1). Также нулевая ничья была зафиксирована в мадридском дерби с «Атлетико» (0:0) в Ла Лиге.

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