«Бавария» проиграла 2-й матч подряд в бундеслиге и идет 5-й, отставая от «Боруссии» Д на 4 очка

крупно проиграла менхенгладбахской «Боруссии» (0:3) в матче 7-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенский клуб потерпел второе поражение подряд (предыдущее – в Берлине от «Герты» со счетом 0:2) в бундеслиге и не может выиграть в трех матчах чемпионата подряд, а с учетом Лиги чемпионов – в четырех (2 поражения и 2 ничьих).

«Бавария» с 13 очками уже отстает от лидирующей дортмундской на 4 очка и идет на пятом месте.

Мюнхенцы не могут выиграть в четырех официальных матчах подряд впервые с апреля 2017 года. Тогда не могла выиграть на протяжении пяти матчей: 2 ничьих в бундеслиге и три поражения – два в Лиге чемпионов от «Реала» и одно в Кубке Германии от дортмундцев.