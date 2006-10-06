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    «Бавария» проиграла 2-й матч подряд в бундеслиге и идет 5-й, отставая от «Боруссии» Д на 4 очка

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Футбол

    «Бавария» крупно проиграла менхенгладбахской «Боруссии» (0:3) в матче 7-го тура чемпионата Германии.

    Мюнхенский клуб потерпел второе поражение подряд (предыдущее – в Берлине от «Герты» со счетом 0:2) в бундеслиге и не может выиграть в трех матчах чемпионата подряд, а с учетом Лиги чемпионов – в четырех (2 поражения и 2 ничьих).

    «Бавария» с 13 очками уже отстает от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 4 очка и идет на пятом месте.

    Мюнхенцы не могут выиграть в четырех официальных матчах подряд впервые с апреля 2017 года. Тогда «Бавария» не могла выиграть на протяжении пяти матчей: 2 ничьих в бундеслиге и три поражения – два в Лиге чемпионов от «Реала» и одно в Кубке Германии от дортмундцев.

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