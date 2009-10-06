Finlandia Trophy. Коляда победил, Алиев – 5-й, Ерохов – 7-й

Сегодня на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо мужчины выступили с произвольными программами. Победу одержал россиянин Михаил Коляда.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Итоговое положение

1. Михаил Коляда (Россия) – 250,58

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 239,19

3. Морис Квителашвили (Грузия) – 231,19

4. Николя Надо (Канада) – 227,76

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 224,75

6. Маттео Риццо (Италия) – 217,68

7. Алексей Ерохов (Россия) – 214,59

8. Лукас Бритшги (Швейцария) – 206,76

9. Сота Ямамото (Япония) – 205,79

10. Рюдзю Хино (Япония) – 205,15

11. Александр Майоров (Швеция) – 202,55

Произвольная программа

1. Михаил Коляда (Россия) – 165,38

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 154,52

3. Морис Квителашвили (Грузия) – 153,67

4. Алексей Ерохов (Россия) – 152,43

5. Николя Надо (Канада) – 148,59

6. Дмитрий Алиев (Россия) – 145,59

7. Маттео Риццо (Италия) – 141,15

8. Лукас Бритшги (Швейцария) – 138,36

9. Рюдзю Хино (Япония) – 134,23

10. Сота Ямамото (Япония) – 133,63

11. Александр Майоров (Швеция) – 129,14