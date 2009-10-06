Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Finlandia Trophy. Коляда победил, Алиев – 5-й, Ерохов – 7-й

    Теги сборная России результаты сборная Канады Finlandia Trophy сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Италии мужское катание Александр Майоров сборная Швеции Михаил Коляда Рюдзю Хино Морис Квителашвили сборная Грузии Дмитрий Алиев Сота Ямамото Николя Надо Маттео Риццо Алексей Ерохов Чха Чжун Хван Фигурное катание

    Сегодня на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо  мужчины выступили с произвольными программами. Победу одержал россиянин Михаил Коляда.

    Finlandia Trophy

    Эспоо, Финляндия

    Мужчины

    Итоговое положение

    1. Михаил Коляда (Россия) – 250,58
    2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 239,19
    3. Морис Квителашвили (Грузия) – 231,19
    4. Николя Надо (Канада) – 227,76
    5. Дмитрий Алиев (Россия) – 224,75
    6. Маттео Риццо (Италия) – 217,68
    7. Алексей Ерохов (Россия) – 214,59
    8. Лукас Бритшги (Швейцария) – 206,76
    9. Сота Ямамото (Япония) – 205,79
    10. Рюдзю Хино (Япония) – 205,15
    11. Александр Майоров (Швеция) – 202,55

    Произвольная программа

    1. Михаил Коляда (Россия) – 165,38
    2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 154,52
    3. Морис Квителашвили (Грузия) – 153,67
    4. Алексей Ерохов (Россия) – 152,43
    5. Николя Надо (Канада) – 148,59
    6. Дмитрий Алиев (Россия) – 145,59
    7. Маттео Риццо (Италия) – 141,15
    8. Лукас Бритшги (Швейцария) – 138,36
    9. Рюдзю Хино (Япония) – 134,23
    10. Сота Ямамото (Япония) – 133,63
    11. Александр Майоров (Швеция) – 129,14

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться