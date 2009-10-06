Finlandia Trophy. Коляда победил, Алиев – 5-й, Ерохов – 7-й

Сегодня на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо мужчины выступили с произвольными программами. Победу одержал россиянин Михаил Коляда.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Итоговое положение
1. Михаил Коляда (Россия) – 250,58
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 239,19
3. Морис Квителашвили (Грузия) – 231,19
4. Николя Надо (Канада) – 227,76
5. Дмитрий Алиев (Россия) – 224,75
6. Маттео Риццо (Италия) – 217,68
7. Алексей Ерохов (Россия) – 214,59
8. Лукас Бритшги (Швейцария) – 206,76
9. Сота Ямамото (Япония) – 205,79
10. Рюдзю Хино (Япония) – 205,15
11. Александр Майоров (Швеция) – 202,55
Произвольная программа
1. Михаил Коляда (Россия) – 165,38
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 154,52
3. Морис Квителашвили (Грузия) – 153,67
4. Алексей Ерохов (Россия) – 152,43
5. Николя Надо (Канада) – 148,59
6. Дмитрий Алиев (Россия) – 145,59
7. Маттео Риццо (Италия) – 141,15
8. Лукас Бритшги (Швейцария) – 138,36
9. Рюдзю Хино (Япония) – 134,23
10. Сота Ямамото (Япония) – 133,63
11. Александр Майоров (Швеция) – 129,14