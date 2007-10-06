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    «Ювентус» выиграл 8 стартовых матчей серии А. Это 6-й случай в истории

    Теги Рома Удинезе Ювентус серия А Италия Наполи рекорды Футбол

    «Ювентус» на выезде обыграл «Удинезе» в матче 8-го тура чемпионата Италии (2:0).

    Победа стала для «Ювентуса» восьмой подряд в серии А с начала сезона.

    Такого результата в истории чемпионатов Италии команды добивались только пять раз: трижды «Ювентус» (1930/31, 1985/86, 2005/06), «Рома» в сезоне-2013/14 и «Наполи» в сезоне-2017/18. 

    Клуб из Турина продолжает лидировать в турнирной таблице, отрыв от ближайшего соперника – 9 очков.

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