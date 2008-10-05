Победы «Зенита» и «Краснодара», ничья «Спартака», Шипулин продолжит карьеру и другие новости утра

1. Наши клубы провели удачный вечер в Лиге Европы: «Зенит» выиграл у «Славии» (1:0) благодаря голу Александра Кокорина, «Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей» (2:1), а «Спартак» дал огня в матче с «Вильярреалом» (3:3), упустив победу из-за пенальти на 96-й минуте. «Краснодар» – лидер своей группы, «Зенит» идет вторым, «Спартак» – последним.

2. В других лигоевропейских матчах «Милан» победил «Олимпиакос» (3:1), «Арсенал» разгромил «Карабах» (3:0), «Челси» выиграл у венгерского «МОЛ-Види» (1:0), а франкфуртский «Айнтрахт» вынес «Лацио» (4:1). Все результаты дня – тут.

3. Российский биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин не будет завершать карьеру и намерен выступать минимум до сезона-2019/20.

4. СКА в гостях выиграл у «Сочи», «Динамо» уступило «Ак Барсу», проиграв 11-й матч в сезоне из 14. Все результаты игрового дня КХЛ – здесь.

5. В Лас-Вегасе прошла вторая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора. Конор опоздал, Хабиб подождал 15 минут и ушел.

6. Главный тренер Гарет Саутгейт продлил контракт со сборной Англии до 2022 года.

7. В НХЛ «Питтсбург» и «Вашингтон» устроили перестрелку – итог 7:6 (ОТ) в пользу «пингвинов». Малкин набрал 3 (1+2) очка, у Овечкина очередной гол.

Артемий Панарин принес победу «Коламбусу» над «Детройтом» (3:2 ОТ), забив в овертайме. Все результаты дня.

8. Адвокаты Кэтрин Майорги требуют от Роналду 200 тысяч долларов. У него есть 20 дней, чтобы ответить на обвинение в изнасиловании. Nike и EA Sports, с которыми сотрудничает Криш, уже выступили с заявлениями. А сам Роналду решил не играть за сборную Португалии в 2018 году.

9. США предъявили обвинения семерым россиянам в совершении кибератак на WADA.

10. Долги «Анжи» увеличились до 300 млн рублей. Задержка по зарплатам – 4 месяца. Игроки готовы бастовать.

11. Женская сборная России по волейболу проиграла США (2-3) на чемпионате мира в Японии.

12. «Спартак» уволил диктора стадиона. Он объяснил, почему так получилось. «Спартак» тоже выпустил заявление.

13. У АПЛ появится турнир по FIFA 19. Финальный этап покажут по Sky Sports.

14. Фанаты «Зенита» вывесили баннер о третьей форме: «В цветах «Зенита» нет фиолетового».

15. На «Олд Траффорд» могут появиться гендерно-нейтральные туалеты.

Цитаты дня.

«Дед Конора убивал ирландцев. А теперь вы поддерживаете его?» Хабиб обратился к ирландским фанатам:

«Давайте схватим эту вонючую дагестанскую крысу и отправим обратно в горы». Это Конор.

«Хабиб боролся с дагестанским медведем, но никогда не дрался с ирландской гориллой». Это тоже Конор.

«Награда лучшему игроку ФИФА – ложь. Месси играет на совершенно другом уровне». Жорди Альба о футбольных премиях.

Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!