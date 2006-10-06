«Реал» при Лопетеги не забивает в 4 матчах подряд. Двух других тренеров за это уволили

«Реал» в гостях проиграл «Алавесу» в примере (0:1) впервые с марта 1931 года.

Мадридский клуб не может забить на протяжении четырех официальных матчей во всех турнирах подряд. Это произошло впервые с апреля 1985 года. Тогда команда не забивала в 5 матчах кряду – это клубный антирекорд.

Лопетеги – третий тренер «Реала», при котором команда не забивает в четырех матчах подряд.

Первым был Вуядин Бошков в 1982 году – его уволили через 11 дней. Вторым – в 1985-м, его уволили сразу же.

Также Лопетеги стал первым тренером Мадрида после Висенте дель Боске (в 1994-м), который проиграл 4 матча из первых 11 во главе клуба.

«Реал» не может забить в трех матчах примеры подряд. Это повторение худшего достижения команды, которое было установлено в 1985-м и повторялось в 1992 и 2003 годах.