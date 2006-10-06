Адвокат Майорги обвиняет полицию в потере ценных улик по делу Роналду об изнасиловании

В деле об обвинении форварда «Ювентуса» в изнасиловании появились новые подробности.

Сразу после инцидента с участием Роналду и американки Кэтрин Майорги в июне 2009 года юрист игрока Осорио де Кастро, который в последствии заключил с женщиной соглашение о неразглашении за 375 тысяч долларов, собрал команду профессионалов для устранения последствий для португальца.

В команду вошли частный детектив, имеющий связи в Центральном департаменте полиции Лас-Вегаса, два юриста из Португалии, сотрудники лондонской юридической фирмы Schillings, специализирующейся на урегулировании кризисов, и представители юридической фирмы Lavely & Singer из Лос-Анджелеса, работавшие до этого с Камерон Диас и Дженнифер Энистон.

Де Кастро также нанял юриста из Лас-Вегаса с зарплатой 475 долларов в час. Позже команду пополнили медэксперт (за 2 500 долларов) и судебный эксперт (за 350 евро в час), которые должны были изучить отчеты о травмах предполагаемой жертвы насилия.

Нанятый детектив посетил номер в отеле, в котором у Майорги и Роналду был секс. Он осмотрел джакузи и все комнаты, проверил акустику пентхауса. Команда Роналду организовала слежку за Майоргой.

Детектив также связался с бывшими коллегами из полиции (ранее сообщалось, что Майорга заявила об изнасиловании через несколько часов после случившегося, но не раскрыла личность Роналду – прим. Sports.ru) и передал юристам футболиста, что в Центральном департаменте Лас-Вегаса не возражают против досудебного соглашения, что в случае его заключения дальнейшее расследование проводиться не будет.

Адвокаты Роналду передали анонимному посреднику, отвечавшему за контакт со стороной Майорги, документ, в котором содержались заключения двух медэкспертов о том, что травмы в заднем проходе 25-летней девушки могли быть обусловлены воздействием «нескольких объектов», не обязательно «проникновением полового члена», и подобные травмы Кэтрин якобы могла причинить себе сама.

Нынешний адвокат Майорги Лесли Стовэлл, который снова дал ход делу и зарегистрировал иск в суде Невады, указывает на то, что полиция в 2009 году допустила ряд грубых ошибок, а также потеряла ценные улики.

Во-первых, во время недавней встречи Майорги со следователями стало известно, что в полиции нет показаний, которые Кэтрин дала еще в 2009-м. Кроме того, отсутствуют платье и нижнее белье, которые были на девушке во время встречи с Роналду и которые она передала полиции. Полиция Лас-Вегаса отказалась комментировать эту информацию.

Во-вторых, Стовэлл заявил, что полиция не предприняла никаких конкретных действий, несмотря на то, что Майорга еще в 2009 году назвала имя потенциального преступника. Полиция опровергает это.

После письма адвоката в Центральный департамент полиции Лас-Вегаса расследование предполагаемого изнасилования было возобновлено.

От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно