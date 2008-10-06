Щербакова впервые в истории исполнила два четверных лутца в одной программе

Российская фигуристка Анна Щербакова сегодня одержала победу на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

Щербакова стала первой фигуристкой в истории, которая исполнила два четверных лутца в произвольной программе.

Четверной лутц – самый сложный прыжок в четыре оборота в фигурном катании (как в женском, так и в мужском).

Один лутц спортсменка исполнила в каскаде с тройным тулупом.

Лутц в каскаде фигуристка выполнила с помаркой, но другой лутц прыгнула чисто.

За произвольную Щербакова получила баллы выше, чем мировой рекорд Алины Загитовой – 159,43. Но этот результат не будет засчитан новым достижением, так как на национальных соревнованиях рекорды не учитываются.

Ранее впервые в истории один четверной лутц исполнила другая ученица Этери Тутберидзе – Александра Трусова.

У Тутберидзе еще одна топ-ученица: ей 14, и она прыгает четверные

Трусова меняет фигурное катание: три четверных прыжка в произвольной!