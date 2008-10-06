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    Щербакова впервые в истории исполнила два четверных лутца в одной программе

    Теги сборная России Кубок России рекорды женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

    Российская фигуристка Анна Щербакова сегодня одержала победу на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

    Щербакова стала первой фигуристкой в истории, которая исполнила два четверных лутца в произвольной программе. 

    Четверной лутц – самый сложный прыжок в четыре оборота в фигурном катании (как в женском, так и в мужском).

    Один лутц спортсменка исполнила в каскаде с тройным тулупом. 

    Лутц в каскаде фигуристка выполнила с помаркой, но другой лутц прыгнула чисто.

    За произвольную Щербакова получила баллы выше, чем мировой рекорд Алины Загитовой – 159,43. Но этот результат не будет засчитан новым достижением, так как на национальных соревнованиях рекорды не учитываются.

    Ранее впервые в истории один четверной лутц исполнила другая ученица Этери Тутберидзе – Александра Трусова.

    У Тутберидзе еще одна топ-ученица: ей 14, и она прыгает четверные

    Трусова меняет фигурное катание: три четверных прыжка в произвольной!

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