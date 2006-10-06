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    «Боруссия» победила «Аугсбург» на 96-й минуте (4:3) и лидирует в лиге. Алькасер оформил хет-трик

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Аугсбург Пако Алькасер Футбол

    Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» (4:3) в рамках 7-го тура чемпионата Германии. 

    Хозяевам пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи. Победный гол забил на 96-й минуте нападающий Пако Алькасер, ставший автором хет-трика в матче.

    25-летний испанец перешел в летнее трансферное окно в дортмундский клуб на правах аренды из «Барселоны».

    «Боруссия» набрала 17 очков и сохранит лидерство в лиге в не зависимости от результата матча «Баварии».

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