«Боруссия» победила «Аугсбург» на 96-й минуте (4:3) и лидирует в лиге. Алькасер оформил хет-трик

Дортмундская победила «Аугсбург» (4:3) в рамках 7-го тура чемпионата Германии.

Хозяевам пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи. Победный гол забил на 96-й минуте нападающий , ставший автором хет-трика в матче.

25-летний испанец перешел в летнее трансферное окно в дортмундский клуб на правах аренды из «Барселоны».

набрала 17 очков и сохранит лидерство в лиге в не зависимости от результата матча «Баварии».

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