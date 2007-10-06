Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» сыграет с «Кардиффом», «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Саутгемптон Кардифф Сити Лестер Бернли Хаддерсфилд Брайтон Борнмут Футбол

    В 8-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл», «Фулхэм» встретится с «Арсеналом», «Саутгемптон» – с «Челси».

    Центральный матч состоится вечером воскресенья, «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Ливерпулем».

    Чемпионат Англии

    8-й тур

    Лестер – Эвертон
    Дата проведения
    6 октября, 17.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бернли – Хаддерсфилд
    Дата проведения
    6 октября, 17.00, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кристал Пэлас – Вулверхэмптон
    Дата проведения
    6 октября, 17.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тоттенхэм – Кардифф
    Дата проведения
    6 октября, 17.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уотфорд – Борнмут
    Дата проведения
    6 октября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
    Дата проведения
    6 октября, 19.30, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Фулхэм – Арсенал
    Дата проведения
    7 октября, 14.00, «Крэйвен Коттэдж»
    превью матча онлайн статистика

     

    Саутгемптон – Челси
    Дата проведения
    7 октября, 16.15, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ливерпуль – Манчестер Сити
    Дата проведения
    7 октября, 18.30, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Брайтон – Вест Хэм 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    5 октября, 22.00, «Фалмер»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 25 Мюррей.
    БрайтонРайан, Сальтор, Даффи, Данк, Бонг, Кнокерт, Проппер (Биссума, 80), Кайяль, Джаханбахш (Искьердо, 71), Марч (Локадия, 86), Мюррей.
    Вест ХэмФабианьски, Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Райс, Ярмоленко (Перес, 70), Нобл (Снодграсс, 83), Обианг (Антонио, 60), Фелипе Андерсон, Арнаутович.
    Предупреждения:
    Даффи (33), Арнаутович (57), Джаханбахш (58), Кайяль (61), Снодграсс (88).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться