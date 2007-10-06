Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» сыграет с «Кардиффом», «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла»

В 8-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл», «Фулхэм» встретится с «Арсеналом», «Саутгемптон» – с «Челси».
Центральный матч состоится вечером воскресенья, «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Ливерпулем».
Чемпионат Англии
8-й тур
- Дата проведения
- 6 октября, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 6 октября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 6 октября, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 6 октября, 17.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 6 октября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 6 октября, 19.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 7 октября, 14.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.15, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 7 октября, 18.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Фалмер»
- Гол:
- 1:0 – 25 Мюррей.
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Брайтон –
Райан, Сальтор, Даффи, Данк, Бонг, Кнокерт, Проппер (Биссума, 80), Кайяль, Джаханбахш (Искьердо, 71), Марч (Локадия, 86), Мюррей.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Райс, Ярмоленко (Перес, 70), Нобл (Снодграсс, 83), Обианг (Антонио, 60), Фелипе Андерсон, Арнаутович.
- Предупреждения:
- Даффи (33), Арнаутович (57), Джаханбахш (58), Кайяль (61), Снодграсс (88).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.