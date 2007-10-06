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    Шарапова на арт-ярмарке в Лондоне поучаствовала в шоу по «устранению национальности»

    Теги Мария Шарапова светская хроника фото Теннис

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в Лондоне посетила Frieze Week – крупнейшую британскую ярмарку современного искусства.

    В ее рамках пятикратная чемпионка «Шлемов» поучаствовала в инсталляции американского художника Тома Сакса, открывшего в одной из городских галерей «Офис по выдаче швейцарских паспортов» (Swiss Passport Office).

    Идея инсталляции – «уничтожить границы и концепцию национальности сейчас, когда либеральные демократии находятся под угрозой, а по всему миру люди угнетены и живут в опасности и без возможности от нее скрыться» (подробнее здесь).

    Шарапова посетила галерею с бойфрендом Александром Гилксом и редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

    Добавим, сегодня в качестве сотрудника «офиса» выступит креативный директор мужского Louis Vuitton Вирджил Абло.

    Фото: instagram.com/gilkesa

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