Шарапова на арт-ярмарке в Лондоне поучаствовала в шоу по «устранению национальности»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в Лондоне посетила Frieze Week – крупнейшую британскую ярмарку современного искусства.

В ее рамках пятикратная чемпионка «Шлемов» поучаствовала в инсталляции американского художника Тома Сакса, открывшего в одной из городских галерей «Офис по выдаче швейцарских паспортов» (Swiss Passport Office).

Идея инсталляции – «уничтожить границы и концепцию национальности сейчас, когда либеральные демократии находятся под угрозой, а по всему миру люди угнетены и живут в опасности и без возможности от нее скрыться» (подробнее здесь).

Шарапова посетила галерею с бойфрендом Александром Гилксом и редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

Добавим, сегодня в качестве сотрудника «офиса» выступит креативный директор мужского Louis Vuitton Вирджил Абло.

Фото: instagram.com/gilkesa