«Ростов» проиграл впервые с 11 августа, прервав серию из 7 матчей без поражений

В 10-м туре премьер-лиги «Ростов» дома уступил «Оренбургу» (0:1).
Ростовчане проиграли во второй раз в сезоне и впервые с 11 августа, прервав серию из семи игр без поражений: три ничьих и 4 победы.
«Ростов» с 18 очками остается на третьем месте. «Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на шестое место.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Оренбург».
- Дата проведения
- 6 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 11 Терехов.
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Ростов –
Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Калачев, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 86), Ионов (Зуев, 67), Кьяртанссон (Шомуродов, 59).
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Оренбург –
Фролов, Малых, Ойеволе, Андреев, Сиваков, Терехов, Козлов (Чуканов, 90), Афонин, Мишкич (Чиркин, 83), Сутормин, Деспотович (Попович, 70).