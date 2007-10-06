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    «Ростов» проиграл впервые с 11 августа, прервав серию из 7 матчей без поражений

    Теги Ростов премьер-лига Россия Оренбург Футбол

    В 10-м туре премьер-лиги «Ростов» дома уступил «Оренбургу» (0:1).

    Ростовчане проиграли во второй раз в сезоне и впервые с 11 августа, прервав серию из семи игр без поражений: три ничьих и 4 победы.

    «Ростов» с 18 очками остается на третьем месте. «Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на шестое место.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Оренбург».

    Ростов – Оренбург 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    6 октября, 16.30, «Ростов-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 11 Терехов.
    РостовАбаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Калачев, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 86), Ионов (Зуев, 67), Кьяртанссон (Шомуродов, 59).
    ОренбургФролов, Малых, Ойеволе, Андреев, Сиваков, Терехов, Козлов (Чуканов, 90), Афонин, Мишкич (Чиркин, 83), Сутормин, Деспотович (Попович, 70).
    Предупреждения:
    Андреев (23), Паршивлюк (37), Афонин (54), Мишкич (83), Гацкан (90), Ойеволе (90), Сутормин (90), Чуканов (90).

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