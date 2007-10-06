«Ростов» проиграл впервые с 11 августа, прервав серию из 7 матчей без поражений

В 10-м туре премьер-лиги дома уступил «Оренбургу» (0:1).

Ростовчане проиграли во второй раз в сезоне и впервые с 11 августа, прервав серию из семи игр без поражений: три ничьих и 4 победы.

«Ростов» с 18 очками остается на третьем месте. набрал 14 очков и поднялся на шестое место.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Оренбург».

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги