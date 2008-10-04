«Локомотив» опять проиграл в ЛЧ, победы «Барсы», «Наполи» и «ПСЖ», старт сезона в НХЛ, Тарасова получила ТЭФИ и другие новости утра

1. «Локомотив» вновь неудачно сыграл в Лиге чемпионов, с минимальным счетом уступив «Шальке» в Москве. Команда Юрия Семина с 0 очков замыкает группу.

2. В других матчах «Барселона» разобралась с «Тоттенхэмом» (4:2) на «Уэмбли», «Наполи» одолел «Ливерпуль» (1:0) благодаря голу Инсинье на 90-й минуте, дортмундская «Боруссия» разорвала «Монако» Головина (3:0, безвыигрышная серия монегасков выросла до 9 матчей), а «ПСЖ» отгрузил 6 штук «Црвене Звезде» (6:1). Все результаты – здесь.

3. В первый день чемпионата НХЛ Кузнецов, Овечкин и Голдобин набрали по 2 очка. Другие результаты – здесь.

4. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов. Он не сыграет с «Ромой».

5. В КХЛ «Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд со старта сезона, ЦСКА был сильнее «Барыса», выиграв 7-й матч подряд, а «Куньлунь» проиграл «Магнитке».

6. Защитник «МЮ» Антонио Валенсия поставил лайк под призывом к отставке Жозе Моуринью, а затем извинился. Прошел по краю.

7. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова получила телевизионную премию ТЭФИ как лучший комментатор. Она обошла Губерниева и Стогниенко.

8. Форвард «Вашингтона» Том Уилсон дисквалифицирован на 20 матчей за удар в голову игрока «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста.

9. Гендиректор «Ювентуса» Беппе Маротта ведет переговоры с «Интером».

10. Аркадий Дворкович избран новым президентом Международной шахматной федерации.

11. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов снялся в рекламе тормозных колодок (японских). Притормозит Конора?

12. В Москве напали на салон красоты олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Фигуристка подозревает своего фаната.

Цитаты дня.

«Спартак» не может обороняться всей командой 90 минут. Это не наша философия». Массимо Каррера об игре ЦСКА с «Реалом».

«Каррера круче Гончаренко». Евгений Кафельников за Массимо.

«Если Земля вращается со скоростью 1000 миль в час, я должен долететь до России за час». Бывший баскетболист Пол Пирс, кажется, потроллил Кайри Ирвинга (но это не точно).

«В первом тайме подумали, что играем с «Барселоной». Хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка о матче с «Локо».

«Неужели кто-нибудь правда всерьез думает, что были футболисты лучше Месси?» Гари Линекер восхищается Лео.