«Крылья Советов» победили «Динамо» в первом матче после отставки Тихонова

«Крылья Советов» победили «Динамо» (1:0) в первом субботнем матче 10-го тура чемпионата России.
Накануне самарский клуб уволил с поста главного тренера Андрея Тихонова. На пост уже назначен Миодраг Божович, но он не руководил командой в игре с «Динамо».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.
- Дата проведения
- 6 октября, 14.00, «Самара-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 51 Корниленко.
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Крылья Советов –
Рыжиков, Бурлак, Надсон, Рохель, Денисов (Полуяхтов, 70), Антон, Ланин, Зотов, Корниленко (Чичерин, 81), Канунников, Молло (Ткачук, 69).
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Динамо –
Шунин, Козлов, Рыков (Евгеньев, 8), Шуньич, Рауш, Тетте (Черных, 78), Соу, Мигел Кардозу, Панченко, Жоаозиньо, Луценко.
- Предупреждения:
- Козлов (9), Канунников (48), Жоаозиньо (48), Мигел Кардозу (59), Тетте (73), Евгеньев (76), Рохель (86), Рыжиков (90), Шуньич (90).