«Крылья Советов» победили «Динамо» в первом матче после отставки Тихонова

«Крылья Советов» победили «Динамо» (1:0) в первом субботнем матче 10-го тура чемпионата России.

Накануне самарский клуб уволил с поста главного тренера Андрея Тихонова. На пост уже назначен Миодраг Божович, но он не руководил командой в игре с «Динамо».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.

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