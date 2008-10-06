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    «Крылья Советов» победили «Динамо» в первом матче после отставки Тихонова

    Теги Крылья Советов Андрей Тихонов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

    «Крылья Советов» победили «Динамо» (1:0) в первом субботнем матче 10-го тура чемпионата России.

    Накануне самарский клуб уволил с поста главного тренера Андрея Тихонова. На пост уже назначен Миодраг Божович, но он не руководил командой в игре с «Динамо».

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.

    Крылья Советов – Динамо 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    6 октября, 14.00, «Самара-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 51 Корниленко.
    Крылья СоветовРыжиков, Бурлак, Надсон, Рохель, Денисов (Полуяхтов, 70), Антон, Ланин, Зотов, Корниленко (Чичерин, 81), Канунников, Молло (Ткачук, 69).
    ДинамоШунин, Козлов, Рыков (Евгеньев, 8), Шуньич, Рауш, Тетте (Черных, 78), Соу, Мигел Кардозу, Панченко, Жоаозиньо, Луценко.
    Предупреждения:
    Козлов (9), Канунников (48), Жоаозиньо (48), Мигел Кардозу (59), Тетте (73), Евгеньев (76), Рохель (86), Рыжиков (90), Шуньич (90).

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