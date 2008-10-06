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    Japan Open. Загитова и Сотскова выйдут на лед с произвольными программами

    Теги сборная России результаты сборная США сборная Японии женское катание Japan Open Сатоко Мияхара Мария Сотскова Брэди Теннелл Каори Сакамото Мэрайя Белл Алина Загитова Фигурное катание

    6 октября в Сайтаме пройдет турнир Japan Open. В женских соревнованиях выступят россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова.

    На Japan Open фигуристы выступают в составе трех команд – Европы, Северной Америки и Японии. Спортсмены исполняют только произвольную программу.

    Japan Open

    Сайтама, Япония

    Женщины

    6 октября

    Произвольная программа

    Начало – 6.30 по московскому времени

    Участницы

    Алина Загитова (Россия)
    Мария Сотскова (Россия)
    Каори Сакамото (Япония)
    Сатоко Мияхара (Япония)
    Мэрайя Белл (США)
    Брэди Теннелл (США)

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