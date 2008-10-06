Japan Open. Загитова и Сотскова выйдут на лед с произвольными программами

6 октября в Сайтаме пройдет турнир Japan Open. В женских соревнованиях выступят россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова.

На Japan Open фигуристы выступают в составе трех команд – Европы, Северной Америки и Японии. Спортсмены исполняют только произвольную программу.

Japan Open

Сайтама, Япония

Женщины

6 октября

Произвольная программа

Начало – 6.30 по московскому времени

Участницы

Алина Загитова (Россия)

Мария Сотскова (Россия)

Каори Сакамото (Япония)

Сатоко Мияхара (Япония)

Мэрайя Белл (США)

Брэди Теннелл (США)