Japan Open. Загитова и Сотскова выйдут на лед с произвольными программами

6 октября в Сайтаме пройдет турнир Japan Open. В женских соревнованиях выступят россиянки Алина Загитова и Мария Сотскова.
На Japan Open фигуристы выступают в составе трех команд – Европы, Северной Америки и Японии. Спортсмены исполняют только произвольную программу.
Japan Open
Сайтама, Япония
Женщины
6 октября
Произвольная программа
Начало – 6.30 по московскому времени
Участницы
Алина Загитова (Россия)
Мария Сотскова (Россия)
Каори Сакамото (Япония)
Сатоко Мияхара (Япония)
Мэрайя Белл (США)
Брэди Теннелл (США)