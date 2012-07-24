Соперники «Спартака» и «Зенита» в еврокубках, с «Пармы» сняли 5 очков, дисквалификация Лохте и другие новости утра

1. «Спартак» сыграет с «Базелем» или ПАОК в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

2. «Зенит» встретится с минским «Динамо» или ДАК, «Уфа» может сыграть с «Гонведом» или «Прогресом» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

3. Шестикратный олимпийский чемпион из США Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев за внутривенный прием препарата.

4. С «Пармы» сняли 5 очков в серии А на сезон-2018/19, а форварда Калайо дисквалифицировали на 2 года. Все из-за сообщения с эмодзи и подозрений в организации договорного матча.

6. «Спартак» презентовал новую форму. Экипировка «Локомотива» на сезон-2018/19 тоже почему-то красно-белая. Фанаты недовольны.

7. Игнашевич стал тренером молодежной команды ЦСКА. Удачи, Сергей Николаевич!

8. Трансферы. «Рома» согласовала с «Бордо» переход Малкома за 36 млн евро. Жоаозиньо прописался в «Динамо». Яковлев в 4-й раз перешел в «Крылья Советов». Скаут «МЮ» Рибалта станет спортивным директором «Зенита».

9. Цифра дня. Врачи «Ювентуса»: у Роналду форма 20-летнего игрока. Ай да Криш!

10. Хоккей. В фундаменте арены «Авангарда» появились трещины. Мусатов подписал пробный контракт с «Динамо».

11. Баскетбол. Алек Питерс стал игроком ЦСКА. Дирк Новицки будет рекордсменом по количеству сезонов в одной команде НБА – у него 21-й сезон в «Далласе».

12. Федерация бокса России потратила 13 миллионов долларов на бой Гассиев – Усик и другие боксерские мероприятия.

13. Водное поло. Женская сборная Россия проиграла Греции по пенальти (10:11) в 1/4 финала чемпионата Европы.

14. Канадский миллиардер Лоренс Стролл станет новым владельцем «Форс-Индии».

Цитаты дня:

Вице-премьер Украины: «Усик – крутой боксер. Но еще несколько таких событий, и в агрессию России против Украины никто не поверит»

Артем Дзюба: «Выступление Виды и Вукоевича нас очень взбесило. Хотелось выйти и вбить Виду в землю»

РПЦ о продаже пива на стадионах: «Православный не значит пьяный. Пьянство считается страшным грехом»

Ули Хенесс: «Озил годами играет дерьмово. Когда мы играем с «Арсеналом», он – слабое место»