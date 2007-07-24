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    РПЦ о продаже пива на стадионах: «Православный не значит пьяный. Пьянство считается страшным грехом»

    Теги премьер-лига Россия бизнес Владимир Путин ЧМ-2018 Рустам Минниханов стадионы политика Футбол

    Русская православная церковь высказалась по поводу предложение главы Татарстана Рустама Минниханова разрешить продажу пива на стадионах.

    На заседании госсовета по физкультуре и спорту Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе за время чемпионата мира было продано пива на 89 миллионов рублей, и «никаких эксцессов, никаких проблем не было». Он сказал: «Мне, конечно, стыдно так говорить, мусульманину, но я забочусь о наших братьях православных».

    «Мы категорически против такого предложения.

    Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя.

    Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом», – заявил руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

    По словам Доронкина, послабления на пиво, которые были введены во время ЧМ-2018, – это «международные требования, продиктованные нам извне».

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