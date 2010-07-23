Auto Bild: Лоренс Стролл купил «Форс-Индию»

Канадский миллиардер Лоренс Стролл станет новым владельцем «Форс-Индии», сообщает Auto Bild.
Пока не ясно, в какой форме заключена сделка – либо Стролл-старший выкупил большую часть акций, либо стал единоличным владельцем.
Данная сделка также приведет к изменениям в составах сразу нескольких команд. Ланс Стролл точно перейдет в «Форс-Индию», начиная с 2019 года. Напарником Стролла будет Серхио Перес.
Эстебан Окон, в свою очередь, скорее всего продолжит карьеру в «Рено», а Карлос Сайнс-младший перейдет в «Макларен».