Auto Bild: Лоренс Стролл купил «Форс-Индию»

Канадский миллиардер Лоренс Стролл станет новым владельцем «Форс-Индии», сообщает Auto Bild.

Пока не ясно, в какой форме заключена сделка – либо Стролл-старший выкупил большую часть акций, либо стал единоличным владельцем.

Данная сделка также приведет к изменениям в составах сразу нескольких команд. Ланс Стролл точно перейдет в «Форс-Индию», начиная с 2019 года. Напарником Стролла будет .

Эстебан Окон, в свою очередь, скорее всего продолжит карьеру в «Рено», а Карлос Сайнс-младший перейдет в «Макларен».