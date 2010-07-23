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    Auto Bild: Лоренс Стролл купил «Форс-Индию»

    Теги Уильямс Форс-Индия бизнес Виджай Маллья Формула-1 Серхио Перес Эстебан Окон Ланс Стролл Авто

    Канадский миллиардер Лоренс Стролл станет новым владельцем «Форс-Индии», сообщает Auto Bild.

    Пока не ясно, в какой форме заключена сделка – либо Стролл-старший выкупил большую часть акций, либо стал единоличным владельцем.

    Данная сделка также приведет к изменениям в составах сразу нескольких команд. Ланс Стролл точно перейдет в «Форс-Индию», начиная с 2019 года. Напарником Стролла будет Серхио Перес.

    Эстебан Окон, в свою очередь, скорее всего продолжит карьеру в «Рено», а Карлос Сайнс-младший перейдет в «Макларен».

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