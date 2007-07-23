С «Пармы» сняли 5 очков в серии А на сезон-18/19. Форвард Калайо дисквалифицирован на 2 года

Федеральный суд Италии вынес вердикт относительно подозрений насчет участия «Пармы» в договорных матчах.

Решено наказать «Парму» снятием пяти очков в предстоящем сезоне серии А.

36-летний нападающий команды дисквалифицирован на 2 года. Его также оштрафовали на 20 тысяч евро.

Калайо перед матчем со «Специей» (2:0) отправил подозрительное сообщение одному из своих друзей, попросив его не сильно упираться во время игры. Он сопроводил свой текст эмодзи. По итогам этой встречи вышла в серию А.

Власти подозревали игроков «Специи» Филиппо Де Коля и Альберто Мази, а также футболистов «Пармы» Фабио Чераволо и Эмануэле Калайо в сговоре, о котором также было известно менеджеру пармезанцев Леонару Пинто.

По информации прокуратуры, представили «Пармы» перед игрой отправляли текстовые сообщения своим друзьям и в шутливой форме говорили коллегам о том, что «Специи» уже не стоит напрягаться, поскольку команда потеряла шансы попасть в зону плей-офф.

Фото: телеграм-канал «Пармская Обитель»

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