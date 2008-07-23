Алек Питерс стал игроком ЦСКА

заключил годичный контракт с форвардом Алеком Питерсом (23 года, 205 см).

Соглашение вступит в силу после того, как 23-летний игрок пройдет медосмотр в Москве.



Выпускник Университета Вальпараисо был выбран «Финиксом» на драфте-2017 под 54-м номером. Прошедший сезон Питерс провел между «Санз» и его фарм-клубом «Северная Аризона».

В команде G-лиги он провел 35 матчей, в которых набирал 17,6 очка (3,7 трехочкового попадания при 41,1%), делал 7,2 подбора, 1,9 передачи и 0,6 перехвата за 34,0 минуты.

Форвард также отметился в 20 матчах НБА, где его средние показатели составили 4,1 очка, 1,9 подбора, 0,6 передачи за 11,3 минуты.

В апрельской гостевой встрече с «Далласом» Питерс установил рекорд по трехочковым для новичка (8), набрал 36 очков и стал вторым игроком регулярного чемпионата после MVP Джеймса Хардена, отметившимся как минимум 35 очками, 8 трехочковыми и 7 подборами в одном матче.