Нападающий сборной России и «Зенита» рассказал, что следил за чемпионатом мира даже после вылета сборной.

– Были моральные силы смотреть чемпионат мира после Хорватии?

– С досадой, грустью, но были. Вживую не ходил, сил на это точно не было. А по телевизору видел все игры.

Хорваты заставили себя уважать после победы над Англией. По 120 минут сыграли с Данией, с нами, а потом и третий раз подряд. Красавцы, ребята волевые.

– Победа Франции – заслуженная?

– Раз они выиграли, то в целом да. Только перед первым голом фола, как мне показалось, не было. Наверное, французы сильнее. Видно было по вратарю Хорватии [Субашичу], что он уже был на пределе своих возможностей. Третий и четвертый голы непонятные.

Такой пенальти сомнительный, мне кажется, на чемпионате мира можно не ставить. Немножко французам повезло, но везет сильнейшим.

– Ваши симпатии были на чьей-то стороне?

– Двоякие чувства. С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше.

Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко.

Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит.

А перед финалом был спокоен – кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию, – сказал Дзюба.

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