Жоаозиньо перешел в «Динамо»

Полузащитник Жоаозиньо на правах свободного агента перешел в .

Соглашение московского клуба с 29-летним футболистом рассчитано на один год.

Жоаозиньо получил российское гражданство в 2016 году, поэтому не будет считаться «легионером» в матчах РПЛ.

Футболист выступал за «Краснодар» с 2011 года. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.