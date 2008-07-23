Жоаозиньо перешел в «Динамо»

Полузащитник Жоаозиньо на правах свободного агента перешел в «Динамо».
Соглашение московского клуба с 29-летним футболистом рассчитано на один год.
Жоаозиньо получил российское гражданство в 2016 году, поэтому не будет считаться «легионером» в матчах РПЛ.
Футболист выступал за «Краснодар» с 2011 года. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ЖОАОЗИНЬЮ – НОВИЧОК ФК «ДИНАМО»! Добро пожаловать!⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/UUCY5A8ZvB— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 23 июля 2018 г.