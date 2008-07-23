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    Жоаозиньо перешел в «Динамо»

    Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва фото Жоаозиньо Краснодар Футбол

    Полузащитник Жоаозиньо на правах свободного агента перешел в «Динамо»

    Соглашение московского клуба с 29-летним футболистом рассчитано на один год.

    Жоаозиньо получил российское гражданство в 2016 году, поэтому не будет считаться «легионером» в матчах РПЛ. 

    Футболист выступал за «Краснодар» с 2011 года. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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