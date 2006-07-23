Ули Хенесс: «Озил годами играет дерьмово. Когда мы играем с «Арсеналом», он – слабое место»

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал решение хавбека Месута Озила уйти из сборной Германии.
«Я рад, что все это закончилось. Это хорошие новости для сборной Германии. Каждый раз, когда «Бавария» играла с «Арсеналом», мы атаковали через Озила, потому что он – слабое место.
Озил годами играет дерьмово. Последний раз он отобрал мяч у соперника еще до ЧМ-2014, а теперь он прячется за фотографией с Эрдоганом и винит во всем других. Начинать нужно с себя.
Самое ужасное – это 35 миллионов его фанбоев в социальных сетях, которых, разумеется, в реальной жизни не существует. Они радуются его каждой точной простой передаче», – заявил Хенесс.
Озил ушел из сборной. И обвинил в расизме президента немецкого футбола