Ули Хенесс: «Озил годами играет дерьмово. Когда мы играем с «Арсеналом», он – слабое место»

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал решение хавбека уйти из сборной Германии.

«Я рад, что все это закончилось. Это хорошие новости для сборной Германии. Каждый раз, когда «Бавария» играла с «Арсеналом», мы атаковали через Озила, потому что он – слабое место.

Озил годами играет дерьмово. Последний раз он отобрал мяч у соперника еще до , а теперь он прячется за фотографией с Эрдоганом и винит во всем других. Начинать нужно с себя.

Самое ужасное – это 35 миллионов его фанбоев в социальных сетях, которых, разумеется, в реальной жизни не существует. Они радуются его каждой точной простой передаче», – заявил Хенесс.

Озил ушел из сборной. И обвинил в расизме президента немецкого футбола