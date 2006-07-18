Кирьяков втащил Рабинеру, Куртуа почти в «Реале», фаны «Торпедо» против темнокожего новичка и другие новости утра

1. Сергей Кирьяков вроде как ударил Игоря Рабинера в лицо. По словам одной стороны, Кирьяков кичится тем, что он «единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге». По другой версии, Рабинер просто хам.

2. Фаны «Торпедо» выступили против подписания темнокожего защитника Ботака-Иобома. На дворе 2018 год.

3. У нас есть и спортивные новости. Например, Куртуа уже почти перешел в «Реал», цена вопроса – 35 млн евро. «Челси» может вернуть Чеха или купить Шмейхеля-младшего. Иной вариант – Алиссон.

4. Зубков переизбран руководителем Федерации бобслея России на безальтернативной основе. Вникнуть в контекст можно, пройдя по ссылке.

5. ЦСКА не ответил на предложение «Монако» по Головину. Возможно, дело в том, что уже приняты условия «Челси».

6. «Матч ТВ» объявил о четырехлетнем контракте с РФПЛ.

7. Стартовал чемпионат ФНЛ. «Томь» обыграла «Факел», «Тюмень» разгромила «Балтику», а в Саранске на матч пришли 28 тысяч зрителей.

8. Шарапова снялась с турнира в Сан-Хосе.

9. Призовой фонд US Open составит рекордные 53 млн долларов.

10. Алафилипп выиграл 10-й этап «Тур де Франс», ван Авермат упрочил лидерство в общем зачете.

11. «Манчестер Юнайтед» представил новую форму. Есть черные полоски.

12. Уилсон хочет подписать с «Вашингтоном» контракт на 4 года года или больше.

Цитаты:

Криштиану Роналду: «Ювентус» – единственный клуб, ради которого я был готов покинуть «Реал»

Евгений Гинер: «ЦСКА должен отпустить Головина, чтобы его не угробить. Все решится в ближайшие пару дней»

Владимир Драчев: «Тулаев извинился за свои слова. Работать в команде он больше не будет». Это ясно, а что с парковочным местом?