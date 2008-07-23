«Локомотив» представил форму на сезон-2018/19

презентовал форму на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен полностью в красных цветах. Выездная форма белого цвета, третий комплект – фиолетовый.

Техническим спонсором «Локомотива» с нового сезона является компания Under Armour Россия.

Отметим, что болельщики, задавая вопросы, выразили недовольство тем, что два основных комплекта – красно-белые. Ведущий церемонии Таш Саркисян указал на то, что на форме есть зеленая полоска. Фанаты хором заявили, что этого мало.

Скриншот из трансляции презентации формы «Локомотива»