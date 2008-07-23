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    «Локомотив» представил форму на сезон-2018/19

    Теги Локомотив премьер-лига Россия фото Таш Саркисян игровая форма Under Armour Футбол

    «Локомотив» презентовал форму на следующий сезон.

    Домашний комплект выполнен полностью в красных цветах. Выездная форма белого цвета, третий комплект – фиолетовый.

    Техническим спонсором «Локомотива» с нового сезона является компания Under Armour Россия.

    Отметим, что болельщики, задавая вопросы, выразили недовольство тем, что два основных комплекта – красно-белые. Ведущий церемонии Таш Саркисян указал на то, что на форме есть зеленая полоска. Фанаты хором заявили, что этого мало.

    Скриншот из трансляции презентации формы «Локомотива»

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