Вице-премьер Украины: «Усик – крутой боксер. Но еще несколько таких событий, и в агрессию России против Украины никто не поверит»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко остался недоволен тем, что украинский боксер Александр Усик провел бой против Мурата Гассиева в России.

«Усик, конечно, крутой боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно», – написал Кириленко.

Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Усик – невероятен. Его атака и выносливость беспредельно хороши