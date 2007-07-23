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    Вице-премьер Украины: «Усик – крутой боксер. Но еще несколько таких событий, и в агрессию России против Украины никто не поверит»

    Теги Александр Усик политика Мурат Гассиев Бокс/MMA/UFC

    Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко остался недоволен тем, что украинский боксер Александр Усик провел бой против Мурата Гассиева в России.

    «Усик, конечно, крутой боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно», – написал Кириленко.

    Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале WBSS и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

    Усик – невероятен. Его атака и выносливость беспредельно хороши

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