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    Игнашевич стал тренером молодежной команды ЦСКА

    Теги ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия ЦСКА мол Футбол

    Бывший футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич начинает тренерскую карьеру.

    Он остается в структуре ЦСКА и войдет в тренерский штаб армейской молодежки, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков

    «Жду тренировку в качестве тренера второй команды ЦСКА. Она, скорее всего, будет уже послезавтра.

    Не совсем прощаюсь, меняю игру на тренерство», – сказал Игнашевич.

    39-летний Игнашевич после ЧМ-2018 объявил о завершении карьеры игрока.

    Сергей Игнашевич: «Есть желание стать тренером. Хорошим тренером»

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