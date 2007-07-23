Игнашевич стал тренером молодежной команды ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА и сборной России начинает тренерскую карьеру.

Он остается в структуре и войдет в тренерский штаб армейской молодежки, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков

«Жду тренировку в качестве тренера второй команды . Она, скорее всего, будет уже послезавтра.

Не совсем прощаюсь, меняю игру на тренерство», – сказал Игнашевич.

39-летний Игнашевич после ЧМ-2018 объявил о завершении карьеры игрока.

Сергей Игнашевич: «Есть желание стать тренером. Хорошим тренером»