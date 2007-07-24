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    Врачи «Ювентуса»: у Роналду форма 20-летнего игрока

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Футбол

    Врачи «Ювентуса» сравнили физическую форму нападающего Криштиану Роналду с показателями 20-летнего футболиста.

    33-летний португалец прошел медобследование в туринском клубе перед переходом из «Реала» и удивил докторов отличной формой.

    «В организме Роналду 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста – 10-11%).

    Мышечная масса тела составляет 50% (средний показатель – 46%).

    На ЧМ-2018 Роналду развил скорость 33,98 км/час – это самый высокий показатель на турнире», – написал в своем твиттере журналист beIN SPORTS Маттео Бонетти.

    Кроме того, у Роналду самый высокий индекс производительности среди всех игроков, выступавших на чемпионате мира в России.

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