Врачи «Ювентуса»: у Роналду форма 20-летнего игрока

Врачи «Ювентуса» сравнили физическую форму нападающего с показателями 20-летнего футболиста.

33-летний португалец прошел медобследование в туринском клубе перед переходом из «Реала» и удивил докторов отличной формой.

«В организме Роналду 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста – 10-11%).

Мышечная масса тела составляет 50% (средний показатель – 46%).

На Роналду развил скорость 33,98 км/час – это самый высокий показатель на турнире», – написал в своем твиттере журналист beIN SPORTS Маттео Бонетти.

Кроме того, у Роналду самый высокий индекс производительности среди всех игроков, выступавших на чемпионате мира в России.

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