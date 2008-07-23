Федерация бокса России потратила 13 млн долларов на бой Гассиев – Усик и другие боксерские мероприятия

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о расходах организации на празднование Международного дня бокса.

«На проведение жеребьевки, вечера бокса 21 июля и празднования Дня бокса на Манежной площади мы потратили около 13 миллионов долларов, все эти средства были привлеченными. У нас было очень много партнеров.

Если же взять билеты на бой Гассиева, то за пять дней продаж было реализовано 20 тысяч билетов, а остальные 10 тысяч мы раздали ветеранам, детским домам, малоимущим семья.

То есть была благотворительность. Эти мероприятия были приурочены ко Дню бокса, у нас не было идеи зарабатывать», – сказал Кремлев.

В финале WBSS Александр Усик победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Усик избил Гассиева. Это был роскошный бой