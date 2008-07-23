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    «Спорт-Экспресс»: в фундаменте арены «Авангарда» появились трещины

    Теги Авангард происшествия КХЛ Арена-Омск Спорт-Экспресс Хоккей

    У домашнего стадиона «Авангарда» образовались несколько трещин в фундаменте, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ранее президент омского клуба Максим Сушинский сообщил о проблемах, которые возникли во время ремонта «Арены-Омск».

    «По некоторым данным, арена была принята с многочисленными нарушениями, конструкционными недостатками и с самого начала находилась если не в аварийном состоянии, то постоянно требовала внимательной эксплуатации и постоянных проверок.

    Предыдущим руководителям «Авангарда» эти проблемы были известны, так что они старались внимательно следить за состоянием арены», – говорится в статье «СЭ».

    Директор «Арены-Омск» Андрей Мохонько отказался давать комментарий и посоветовал обращаться к руководству клуба.

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