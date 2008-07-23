«Спорт-Экспресс»: в фундаменте арены «Авангарда» появились трещины

У домашнего стадиона образовались несколько трещин в фундаменте, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее президент омского клуба Максим Сушинский сообщил о проблемах, которые возникли во время ремонта «Арены-Омск».

«По некоторым данным, арена была принята с многочисленными нарушениями, конструкционными недостатками и с самого начала находилась если не в аварийном состоянии, то постоянно требовала внимательной эксплуатации и постоянных проверок.

Предыдущим руководителям эти проблемы были известны, так что они старались внимательно следить за состоянием арены», – говорится в статье «СЭ».

Директор «Арены-Омск» Андрей Мохонько отказался давать комментарий и посоветовал обращаться к руководству клуба.